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新聞評論／中共中央政治局會議 維穩當頭 討論經濟先算政治

香港特派員 李春
中共中央總書記習近平召開中央政治局會議，要求保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪、保交樓、穩民生。（中新社資料照片）
中共中央總書記習近平召開中央政治局會議，要求保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪、保交樓、穩民生。（中新社資料照片）

北京7月下旬固定召開的中共中央政治局會議，討論經濟問題，因是總結上半年展望下半年，被稱作半年經濟工作會議。28日的會議，不是大調整、大轉向之會，而是大維穩之會，一頭重在維「動態清零」之穩，一頭重在維「三個要」之穩。

過去看政治局討論經濟之會，主要看形勢分析，因經濟運行半年後，要評估內外大勢，再據之作出政策、任務的調整。今次會議前，真的是百年一遇的大變局來了，且內外都變，但會議公報以「複雜嚴峻、艱巨繁重」一筆帶過。

大勢分析未見鋪陳，但中共領導人想說的事都已細細道來，這主要表現在交代下半年要做的事上，擺到第一位的是「堅持動態清零」，且再度申明，「特別是要從政治上看、算政治帳」。

3月以來，中國疫情一城一城地爆，為「動態清零」而來的封城成了長篇小說，中國經濟也降至6月的0.4%。經濟界有人疾呼宏觀政策需搶抓時間窗口了，也有人說經濟受疫情拖累該怎麽辦，封城、核酸、疾控等爭議也相當激烈，但現在看來有關爭議已定於一會，一說要算政治帳，就沒得討論了。

外有烏雲罩頭的惡劣環境，內有經濟下挫中的「爆雷」，中共領導層除防疫要維穩，也須有防風險的維穩，訴諸於今次會議文字，是「全方位守住安全底線」提法，並以三個「要」，重點防守三大風險。一是以「要強化糧食安全保障，提升能源資源供應保障能力」，來防可能出現的糧食和能源風險；二是以「要穩定房地產市場」，保交樓、穩民生，來防房地產泡沫爆破，近期以斷供潮引動的房地產爆雷暫未平息；三是以「要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險」，來防範巨大的金融風險，即河南村鎮銀行事件等問題。

中國經濟風險多，從年頭開始就官民都在數灰犀牛、黑天鵝。但除了提防風險，中國總理李克強逢會必講的改革開放，在會上也有重提，也以「三個要」來表述，即要繼續實施國企改革方案，要推動平台經濟規範發展，要擴大進出口，做好技術、外資引進。

如果要說這次會議有什麼與往年不同，就是審議「關於19屆中央第九輪巡視情況的綜合報告」，中央巡視組形同派出欽差，被形容是「凸顯勇於自我革命的鮮明品格」的動作。今次特別強調了一句，是「要加強政治建設，堅持不懈學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想」。

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