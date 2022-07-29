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中國地產龍頭 楊惠妍身家腰斬 亞洲女首富地位快不保

中國新聞組／北京29日電
中國房市銷量恐跌三分之一，亞洲女首富楊惠妍的身家也因此腰斬。(取材自微博)
中國房市銷量恐跌三分之一，亞洲女首富楊惠妍的身家也因此腰斬。(取材自微博)

中國房市危機未解，銷量恐跌三分之一。中國房地產龍頭碧桂園的大股東、亞洲女首富楊惠妍的身家也因此腰斬。28日公布的彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）指出，楊惠妍淨資產暴跌52%以上，從1年前的237億美元(約1598億人民幣)，來到113億美元，亞洲女首富地位快不保。

德國之聲中文網報導，根據中國官媒報導，楊惠妍在2005年自她的父親、碧桂園創始人楊國強手上承接股份，2007年該開發商在香港首次公開募股後，楊惠妍成為亞洲最富有的女性。

但如今，楊惠妍僅能勉強保住這個頭銜。在她的淨資產因中國房地產危機大幅縮水之後，中國化纖公司恆力石化的董事長兼首席執行官范紅衛，目前以112億美元的淨資產緊隨其後。

中國當局2020年開始打擊房地產業的高額債務，使得恒大和融創等主要參與者難以償還債務，不得不在瀕臨破產的邊緣與債權人重新協商。

另根據英國衛報報導，碧桂園在香港上市的股票27日下跌了15%。該公司已宣布計畫通過出售股票籌集超過3.43億美元的資金，部分將用於償還債務。

碧桂園在提交給香港證券交易所的文件中說，出售所得資金將用於「現有境外債務的再融資、一般營運資金和未來發展用途」。

報導指出，儘管碧桂園在這波危機動盪中目前相對沒有受到太大影響，但近日種種跡像已讓投資者感到恐慌，表明危機正朝之前被認為堅如磐石的開發商蔓延。

根據史坦普全球評級公司的最新預測，中國今年房地產銷售量將暴跌，跌幅甚至可能超過2008年金融危機期間的水準。

該評級機構說，中國今年全國房地產銷售可能暴跌約30%，這比之前的預測還要糟糕近兩倍。預測更為悲觀的理由是，有越來越多的中國購房者暫停支付他們的抵押貸款。

房地產 香港 股票

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