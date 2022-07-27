中國多地「夏日祭」遭出征紛喊卡 網友：防文化漢奸生事

因為夏日祭的舉辦地點包含「南京」，掀起中國民眾的仇中日情結。（取材自微博）

南京玄奘寺「供奉日軍戰犯牌位」事件持續發酵，中國輿論瀰漫仇日情緒。原定7月17日舉行的南京A-3×ComicDawn18夏日祭、24日在山東棗莊舉辦的「第二屆ND動漫 夏日祭」，因有日本 文化元素、遭仇日網友出征已停辦，中國其他多地也紛取消「夏日祭」。

綜合媒體報導，原定7月17日舉行的南京A-3×ComicDawn18夏日祭，也因為特殊的地點和「祭」的特殊含義，該活動引發網友強烈不滿，在被廣泛抵制後取消。而「夏日祭」引起的連鎖反應還在繼續。近幾日，已有江西新餘、雲南大理、雲南楚雄、山東棗莊、廣西桂林、廣東韶關、山西大同、遼寧鐵嶺等多地主辦方或酒店發布聲明，取消「夏日祭」活動。

原定在山東棗莊舉辦的一場動漫展活動臨時取消。(視頻截圖)

根據澎湃新聞公布的一段錄音，「第二屆ND動漫夏日祭」場地方布衣侯大酒店的工作人員表示：「也是通過網上，我們才知道這個夏日祭是什麽活動，然後我們就給取消了。我們也是愛國的，我們也是中國人，對吧？沒必要為了這千把塊錢，破壞自己的名聲。」

另外雲南楚雄的太空奇幻主題樂園 在說明中稱，舉辦方當時表示是舉辦普通動漫展活動，看到網友反映活動與「夏日祭」有關後，園方已取消場地租用，禁止舉辦方入場。多個酒店都持類似觀點，雲南大理一酒店發聲明稱，以為是正常的動漫展，了解後才知道是「夏日祭」主題。

在微博上，有不少人都對棗莊夏日祭進行激烈的抨擊。有網友表示，中國夏日有不少活動的節日，「這些為什麽不去舉辦」。還有人說，「夏日祭取消的好及時，給興風作浪的文化漢奸們當頭棒喝」，並表示「全國各地要警惕任何各類形式的日本文化侵略，防止文化漢奸借機生事」。

在網易和中國毛派網站烏有之鄉上，還出現了陰謀論式的言論，認為今年中國各地有不少城市舉行夏日祭活動，這些城市在地圖上的散點構成了一幅日本地圖。

棗莊夏日祭活動的主辦方ND動漫社，在夏日祭活動取消後曾在網上發布文章，表示「雖然展會並無任何和風元素，也不存在辱華內容，但存在漫展名稱起名不當的問題」，並承諾此後不再組織以夏日祭為題目及內容的活動。

報導說，「夏日祭」活動在中國引發爭議，這並非第一次。去年8月15日，廣州永旺夢樂城舉辦「夏日祭」，不少人穿著日式和服，就在網上引發爭議。8月15日為日本二戰投降日，當時商場回應稱主要想烘托七夕節氛圍，並稱該活動已取消，不再舉辦。