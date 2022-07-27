我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

中國多地「夏日祭」遭出征紛喊卡 網友：防文化漢奸生事

中國新聞組／北京27日電
因為夏日祭的舉辦地點包含「南京」，掀起中國民眾的仇中日情結。（取材自微博）
因為夏日祭的舉辦地點包含「南京」，掀起中國民眾的仇中日情結。（取材自微博）

南京玄奘寺「供奉日軍戰犯牌位」事件持續發酵，中國輿論瀰漫仇日情緒。原定7月17日舉行的南京A-3×ComicDawn18夏日祭、24日在山東棗莊舉辦的「第二屆ND動漫夏日祭」，因有日本文化元素、遭仇日網友出征已停辦，中國其他多地也紛取消「夏日祭」。

綜合媒體報導，原定7月17日舉行的南京A-3×ComicDawn18夏日祭，也因為特殊的地點和「祭」的特殊含義，該活動引發網友強烈不滿，在被廣泛抵制後取消。而「夏日祭」引起的連鎖反應還在繼續。近幾日，已有江西新餘、雲南大理、雲南楚雄、山東棗莊、廣西桂林、廣東韶關、山西大同、遼寧鐵嶺等多地主辦方或酒店發布聲明，取消「夏日祭」活動。

原定在山東棗莊舉辦的一場動漫展活動臨時取消。(視頻截圖)
原定在山東棗莊舉辦的一場動漫展活動臨時取消。(視頻截圖)

根據澎湃新聞公布的一段錄音，「第二屆ND動漫夏日祭」場地方布衣侯大酒店的工作人員表示：「也是通過網上，我們才知道這個夏日祭是什麽活動，然後我們就給取消了。我們也是愛國的，我們也是中國人，對吧？沒必要為了這千把塊錢，破壞自己的名聲。」

另外雲南楚雄的太空奇幻主題樂園在說明中稱，舉辦方當時表示是舉辦普通動漫展活動，看到網友反映活動與「夏日祭」有關後，園方已取消場地租用，禁止舉辦方入場。多個酒店都持類似觀點，雲南大理一酒店發聲明稱，以為是正常的動漫展，了解後才知道是「夏日祭」主題。

在微博上，有不少人都對棗莊夏日祭進行激烈的抨擊。有網友表示，中國夏日有不少活動的節日，「這些為什麽不去舉辦」。還有人說，「夏日祭取消的好及時，給興風作浪的文化漢奸們當頭棒喝」，並表示「全國各地要警惕任何各類形式的日本文化侵略，防止文化漢奸借機生事」。

在網易和中國毛派網站烏有之鄉上，還出現了陰謀論式的言論，認為今年中國各地有不少城市舉行夏日祭活動，這些城市在地圖上的散點構成了一幅日本地圖。

棗莊夏日祭活動的主辦方ND動漫社，在夏日祭活動取消後曾在網上發布文章，表示「雖然展會並無任何和風元素，也不存在辱華內容，但存在漫展名稱起名不當的問題」，並承諾此後不再組織以夏日祭為題目及內容的活動。

報導說，「夏日祭」活動在中國引發爭議，這並非第一次。去年8月15日，廣州永旺夢樂城舉辦「夏日祭」，不少人穿著日式和服，就在網上引發爭議。8月15日為日本二戰投降日，當時商場回應稱主要想烘托七夕節氛圍，並稱該活動已取消，不再舉辦。

動漫 日本 主題樂園

上一則

熱死人 工會促訂酷熱休息令 港勞處研議

下一則

李家超獲大紫荊勳章 行政署：林鄭決定名單

延伸閱讀

網傳江西某賓館舉辦日本「夏日祭」 官方駁斥

網傳江西某賓館舉辦日本「夏日祭」 官方駁斥
中國10城燜蒸 上海洗桑拿 吐魯番飆45℃ 雲南賺避暑財

中國10城燜蒸 上海洗桑拿 吐魯番飆45℃ 雲南賺避暑財
南京玄奘寺供奉日本戰犯 住持曾拍抗日電影

南京玄奘寺供奉日本戰犯 住持曾拍抗日電影
供奉日本戰犯 南京佛寺關門…誰是「吳啊萍」？

供奉日本戰犯 南京佛寺關門…誰是「吳啊萍」？

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間