鄭州版「忠犬八公」 牠守在去世主人家門2年後病逝

豆豆兩年來一直守著這門口。(視頻截圖)

鄭州 西郊的一小區每天都會有一隻狗，風雨無阻守在一個門口，這裡曾是牠的家。這隻「鄭州版忠犬八公」豆豆的主人兩年前去世，狗狗沒人照顧，主人的兒子曾把狗狗帶走，可不久後牠卻自己回來了，守在家門口，近日豆豆因患腎衰竭，最終臥在男主人的家門口平靜地離開了。

綜合媒體報導，自男主人去世後，豆豆風雨無阻的守在家門口，這一守就是兩年，有時過於思念主人，豆豆還會扒著門發出嗚嗚的聲音，令人心疼。男主人的孩子曾把牠接到60公里以外的新家中，但讓人意想不到的是，牠自己又跑回來。

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近日，鄰居們發現豆豆已十分瘦弱，還生病，但牠卻繼續等在家門口，盼著主人能回來，主人家的門上都被牠爪子撓出來很多印子，「這都是牠的爪子印，每天都拼命去扒門，每天晚上都是哭啊，哀嚎。」

擔心狗狗身體差，鄰居們又聯繫愛心救助站把牠接走，但不久後豆豆又會自己跑回來，「牠的眼睛其實已經壞了，還有爪子，還有心臟病 。」大家只好讓狗狗留下來，給牠搭了窩、買了狗糧，每天輪流照看。

最後豆豆因患腎衰竭，在男主人家門口平靜地離開，回到主人身邊。網友們看了紛紛表示感動，「牠終於可以和主人團聚了」、「牠的眼裡只有牠的主人」、「願狗狗來生有好歸宿」。