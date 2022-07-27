紅了 陽朔42歲英語導遊 栓Q哥圈粉260萬 媒婆找上門

5月3日，劉濤發布的「划船歌」視頻被點讚320萬次。（取材自環球人物雜誌）

廣西「網紅」農民導遊劉濤 憑著一口不夠標準的「thank you」，被網友暱稱「栓Q哥，迅速刷遍全網。

來源：YouTube

2022年春夏，劉濤錄製的一段中英文介紹陽朔的視頻和自己唱的「划船歌」(Row Row Row Your Boat)，因為他魔性洗腦的演唱，成為近期短視頻平台最火的背景音樂之一，甚至火到了國外。就連他結尾那句發音不夠標準的「thank you」，也被網友們鬼畜演繹成「栓Q」，如今劉濤已擁有260多萬粉絲，不僅實現了「豬肉自由」，還成了媒婆的「重點關注對象」。

環球人物雜誌報導，如今42歲的劉濤說，「我是家鄉桂林陽朔的第一批農民英語導遊，我要努力工作改變貧窮的面貌。」

「栓Q 」表示，輟學後，他就成了放牛娃。每天把牛放到山上吃草，在旁邊的岩洞裡自學英語。從他家走到陽朔縣城，大概需要一個半小時。到那兒之後，劉濤就開始找外國遊客教我英語單詞的發音。他們一般都會很熱情友好地教我。甚至還有愛心外教看我學得很用功，每個周末到我家給我免費上兩小時課，堅持了3個月。「栓Q 」的英語口語和聽力就是在那個時候得到了很大的提高。

報導說，1998年，陽朔縣旅遊部門舉辦第一屆農民英語導游資格培訓，「栓Q 」報名成為英語導遊，在景區接待外國遊客，為他們講解。

視頻火了，劉濤開直播，也有媒婆想做媒。劉濤說，以前相親，因為窮，女孩都不願意和他結婚。到現在，他依然還是想找一個不嫌我家窮、真心愛我的女朋友。我相信總有一天能夠遇到那個人；也有公司想一個月給10萬塊簽他，但我劉濤沒簽。

接下來，劉濤想多拍點三農這方面的視頻，或許以後還會做帶貨直播。