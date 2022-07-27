我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟是否邁向衰退？消費者行為M型化

紐約打擊犯罪 州長霍楚公開挺警察 保證撥款

紅了 陽朔42歲英語導遊 栓Q哥圈粉260萬 媒婆找上門

中國新聞組／北京27日電
5月3日，劉濤發布的「划船歌」視頻被點讚320萬次。（取材自環球人物雜誌）
5月3日，劉濤發布的「划船歌」視頻被點讚320萬次。（取材自環球人物雜誌）

廣西「網紅」農民導遊劉濤憑著一口不夠標準的「thank you」，被網友暱稱「栓Q哥，迅速刷遍全網。

來源：YouTube

2022年春夏，劉濤錄製的一段中英文介紹陽朔的視頻和自己唱的「划船歌」(Row Row Row Your Boat)，因為他魔性洗腦的演唱，成為近期短視頻平台最火的背景音樂之一，甚至火到了國外。就連他結尾那句發音不夠標準的「thank you」，也被網友們鬼畜演繹成「栓Q」，如今劉濤已擁有260多萬粉絲，不僅實現了「豬肉自由」，還成了媒婆的「重點關注對象」。

環球人物雜誌報導，如今42歲的劉濤說，「我是家鄉桂林陽朔的第一批農民英語導遊，我要努力工作改變貧窮的面貌。」

「栓Q 」表示，輟學後，他就成了放牛娃。每天把牛放到山上吃草，在旁邊的岩洞裡自學英語。從他家走到陽朔縣城，大概需要一個半小時。到那兒之後，劉濤就開始找外國遊客教我英語單詞的發音。他們一般都會很熱情友好地教我。甚至還有愛心外教看我學得很用功，每個周末到我家給我免費上兩小時課，堅持了3個月。「栓Q 」的英語口語和聽力就是在那個時候得到了很大的提高。

報導說，1998年，陽朔縣旅遊部門舉辦第一屆農民英語導游資格培訓，「栓Q 」報名成為英語導遊，在景區接待外國遊客，為他們講解。

視頻火了，劉濤開直播，也有媒婆想做媒。劉濤說，以前相親，因為窮，女孩都不願意和他結婚。到現在，他依然還是想找一個不嫌我家窮、真心愛我的女朋友。我相信總有一天能夠遇到那個人；也有公司想一個月給10萬塊簽他，但我劉濤沒簽。

接下來，劉濤想多拍點三農這方面的視頻，或許以後還會做帶貨直播。

劉濤

上一則

中國外交部：波洛西訪台後果 完全由美方承擔

下一則

阿里巴巴在香港上市 將可吸中國資金至少160億美元

延伸閱讀

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷
劉樂妍登陸發展碰壁 路邊哭喊直播沒人看

劉樂妍登陸發展碰壁 路邊哭喊直播沒人看
小飛流長大了 吳磊露厚實胸膛 英勇救妻超圈粉

小飛流長大了 吳磊露厚實胸膛 英勇救妻超圈粉
頂高溫「潛行」街頭 劉德華狂圈粉

頂高溫「潛行」街頭 劉德華狂圈粉

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態