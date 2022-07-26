曾5億人註冊 中國移動飛信App將走入歷史

和飛信9月30日開始停止服務。意味著飛信App將走下歷史舞台。(取材自紅星資本局)

中國移動近日發布公告調整和飛信業務，自9月30日開始停止提供該服務，這意味著運營15年、曾經有5億註冊用戶的飛信App即將走入歷史。網友唏噓，「時代的眼淚」。

北京 商報報導，7月25日，話題#和飛信將停止服務#登上微博熱搜，消息一出，不少網友表示，「勾起了自己大學和高中時代的回憶」。公告最早發出是在7月15日，十天之後才被發現，實在令人唏噓。相比宣布停運就衝上熱搜的易趣網，飛信的告別著實有些讓人難過。畢竟對於80後、90後來說，這款應用也曾算得上國民級，甚至是部分人的青春回憶。

據新華網此前報導，2006年，中國的手機 短信發送量接近4300億條。2007年飛信橫空出世，憑借著免費短信的賣點，迅速俘獲了一票用戶。飛信借助其中國移動的背景，可以直接從PC、WAP或手機客戶端向好友免費無限量發送手機短信。可以說，飛信的出現，拯救了無數熱戀中情侶的錢包、解放了高校班幹部、輔導員的雙手，在當時堪稱是神器一樣的存在。

在2010年前後，飛信迎來黃金時期，當時語音通話和短信是主要的通訊手段，飛信以短信優惠、移動端和PC端可免費互發信息為主要賣點的官方應用得到用戶的歡迎，並在2010年前後收獲了5億註冊用戶，高峰期活躍用戶接近1億的數字。

但從2011年開始，伴隨著智能手機的普及，移動互聯網的大爆發，具備同樣業務，甚至不斷更新疊代功能的微信 誕生後便「一騎絕塵」，而當時的飛信並沒有快速地跟進市場。

同樣在2011年，當時還是「香餑餑」的飛信運營權由中國移動從卓望信息手中交給了廣東移動，不巧的是，飛信的衰落沒過多久便開始了。 隨後幾年，飛信的用戶量逐漸被奪走。