我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

首款中國製抗新冠口服藥 獲批上市

中國新聞組／北京26日電
首款國產新冠口服藥「阿茲夫定」 正式獲批上市。(取材自微博)
首款國產新冠口服藥「阿茲夫定」 正式獲批上市。(取材自微博)

中國國家藥品監督管理局25日正式批准河南真實生物科技有限公司申報I類創新藥阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應症的申請，此舉意味著中國首款治療新冠病毒肺炎的小分子口服創新藥正式獲批。

觀察者網報導，國家藥監局網站消息，國家藥監局25日根據「藥品管理法」相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准河南真實生物科技有限公司阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應症註冊申請。

河南日報報導，目前，阿茲夫定從研發、原料藥生產、製劑生產，到銷售總部等全產業鏈已經具備落地河南的基本條件。

另據香港01報導，上海復星醫藥25日發公告稱，公司控股子公司復星醫藥產業與河南真實生物科技有限公司簽訂「戰略合作協議」，就推進雙方聯合開發並由復星醫藥產業獨家商業化阿茲夫定（Azvudine）等事宜達成戰略合作。阿茲夫定是中國研發的口服小分子藥物。它具有廣譜抑制RNA病毒複製的作用，新冠病毒同屬以RNA作為遺傳物質的病毒，經臨床試驗證明，它對新冠病毒有良好抑制作用。阿茲夫定25日獲國家藥監局應急附條件批准用於治療普通型新冠肺炎成年病

據觀察者網報導，該藥品是中國自主研發的口服小分子新冠病毒肺炎治療藥物。2021年7月20日，國家藥監局已附條件批准本品與其他逆轉錄酶抑制劑聯用治療高病毒載量的成年HIV-1感染患者。此次為附條件批准新增適應症，用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）成年患者。患者應在醫師指導下嚴格按說明書用藥。

國家藥監局要求上市許可持有人繼續開展相關研究工作，限期完成附條件的要求，及時提交後續研究結果。

河南 香港 新冠肺炎

上一則

政治環境惡劣+移民市場搶人 港公僕辭職創回歸新高

下一則

習近平力推大灣區 中港格格不入難融合

延伸閱讀

中國出生數斷崖式下降 安徽-17.8% 多省創數十年新低

中國出生數斷崖式下降 安徽-17.8% 多省創數十年新低

河南村鎮銀行弊案 1正局級官員被查 網友：找人背鍋

河南村鎮銀行弊案 1正局級官員被查 網友：找人背鍋

河南村鎮銀行舞弊案 1正局級官員被查

河南村鎮銀行舞弊案 1正局級官員被查
一拍二看三手感…3秒辨優劣 河南驗瓜師月入3萬

一拍二看三手感…3秒辨優劣 河南驗瓜師月入3萬

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕