首款中國製抗新冠口服藥 獲批上市

首款國產新冠口服藥「阿茲夫定」 正式獲批上市。(取材自微博)

中國國家藥品監督管理局25日正式批准河南 真實生物科技有限公司申報I類創新藥阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應症的申請，此舉意味著中國首款治療新冠病毒肺炎的小分子口服創新藥正式獲批。

觀察者網報導，國家藥監局網站消息，國家藥監局25日根據「藥品管理法」相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准河南真實生物科技有限公司阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應症註冊申請。

河南日報報導，目前，阿茲夫定從研發、原料藥生產、製劑生產，到銷售總部等全產業鏈已經具備落地河南的基本條件。

另據香港 01報導，上海復星醫藥25日發公告稱，公司控股子公司復星醫藥產業與河南真實生物科技有限公司簽訂「戰略合作協議」，就推進雙方聯合開發並由復星醫藥產業獨家商業化阿茲夫定（Azvudine）等事宜達成戰略合作。阿茲夫定是中國研發的口服小分子藥物。它具有廣譜抑制RNA病毒複製的作用，新冠病毒同屬以RNA作為遺傳物質的病毒，經臨床試驗證明，它對新冠病毒有良好抑制作用。阿茲夫定25日獲國家藥監局應急附條件批准用於治療普通型新冠肺炎 成年病

據觀察者網報導，該藥品是中國自主研發的口服小分子新冠病毒肺炎治療藥物。2021年7月20日，國家藥監局已附條件批准本品與其他逆轉錄酶抑制劑聯用治療高病毒載量的成年HIV-1感染患者。此次為附條件批准新增適應症，用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）成年患者。患者應在醫師指導下嚴格按說明書用藥。

國家藥監局要求上市許可持有人繼續開展相關研究工作，限期完成附條件的要求，及時提交後續研究結果。