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長江白鱘生存1.5億年 「中國淡水魚之王」遭國際組織宣布滅絕

中國新聞組／北京22日電
長江白鱘最後一次出現，已經在2003年，距今將近20年。（新華社）
長江白鱘最後一次出現，已經在2003年，距今將近20年。（新華社）

中國極度瀕危物種「長江白鱘」2003年最後一次在長江宜賓南溪江段公開「露面」後，21日被國際組織「世界自然保護聯盟」（IUCN）正式宣布滅絕，象徵「中國淡水魚之王」正式走入歷史。長江鱘則是未能發現除增殖放流種群外的幼魚，被評估為「野外滅絕」。

IUCN全球鱘魚評估結果顯示，約三分之二的鱘魚種群處於極度瀕危狀態。報告指出，在全球範圍內，鱘魚面臨的主要威脅包括：野生魚子醬和魚肉非法貿易帶來非法捕撈，水壩阻斷遷移路線，沙石開採破壞產卵場以及棲息地喪失。

極目新聞報導指出，IUCN鱘魚專家組中國唯一成員、中國水產科學研究院首席科學家危起偉表示，長江中華鱘也已經連續五年未監測到自然繁殖，野外生存狀況堪憂。但比白鱘幸運的是，長江鱘和中華鱘已實現人工保種，但要實現自然種群的恢復需要更大的努力。

報導稱，長江白鱘體型碩大，可達七、八公尺長，被稱為「中國淡水魚之王」。

白鱘和長江中華鱘一樣，是距今1億5000萬年的中生代白堊紀殘存的極少數古代魚類之一。不少網友感嘆，長江白鱘在地球生存1億5000萬年，如今竟被宣告「滅絕」，無疑是令人悲傷的消息。

中國水產研究院長江水產研究所的科學家2003年大年初一，最後一次救助一條長江白鱘、放生並跟蹤；但隨後船隻觸礁，被放生白鱘的電波信號也消失。自此之後，中國科研人員就再也有發現過過白鱘，也沒有人工養殖個體存留。

危起偉第一次看見長江白鱘是在1984年，位於葛洲壩下一尾死亡白鱘，「白鱘個體大，非常難養活」。1984年至1993年間，他救護過四尾被困的白鱘，僅一尾成功救活，放回長江。

危起偉和團隊按IUCN評估模型研究白鱘現狀，得出的結論是：白鱘可能已經在2005年至2010年間滅絕，且可能早在1993年就已功能性滅絕，即自然種群無法進行繁殖活動。

「作為長江旗艦物種，白鱘的滅絕，折射出整個長江生態系統的狀態」，危起偉說，白鱘是江海迴游魚類，在長江上游繁殖，葛洲壩的修建，阻隔白鱘的繁殖通道。此外，航運、捕撈、汙染等人類活動的增多，特別是長江魚類的減少，已無法支撐體型碩大白鱘的生存。

長江白鱘遭國際組織正式宣布滅絕。圖為中國郵票上的白鱘。（新華社）
長江白鱘遭國際組織正式宣布滅絕。圖為中國郵票上的白鱘。（新華社）

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