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兩周確診逾千例 蘭州防疫封控傳買菜難 官方強調保供應

中國新聞組／北京22日電

甘肅省蘭州市這一波疫情累計病例已超過1000例，但社會面新增病例仍未阻斷。有當地網友表示，社區封控導致物資缺乏，「菜都買不到」，官方則連日強調會做好生活必需品供應保障。

蘭州人口有400餘萬人，是甘肅省會。天目新聞報導，至20日，蘭州本輪新冠疫情的感染者已經超過1000例。

自首例病例發現兩周之後，截至20日上午10時，蘭州市共有高風險區95個、中風險區181個。

蘭州的大部分地區已經被封鎖了近一周時間。該市官員19日發起了一場「敲門」運動，以找出隱藏的個案，來自該省各地的1萬名醫務工作者挨家挨戶地在該市的高危和中危地區進行核酸檢測。

根據「中國數字時代」網站留存的社群頁面，17日開始就陸續有蘭州網友反應買不到基本物資、「菜都買不到」等，但官方的報導則未披露相關情況，而是強調會保障民生供應。

甘肅省委書記尹弘19日在蘭州市調研疫情防控時就表示，全力以赴做好生活物資供應保障各項工作。

蘭州日報報導，甘肅省商務廳按照當前全省疫情防控要求，啟動蘭州市主城四區重點超市應急保供機制，並公布14家重點保供超市企業訊息，指居民可根據自身需求，自願通過電話或線上平台與企業聯繫。

另據自由亞洲電台報導，中國新一輪疫情已經蔓延到20多個省和直轄市，最近確診的多數是無症狀感染者。當局在各地啟動大規模的封控措施。

疫情 甘肅 社群

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