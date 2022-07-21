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為妻掙藥錢？94歲漁翁漓江上當模特 居民：老人家閒不住

中國新聞組／北京22日電
網友鏡頭下的黃德全。（視頻截圖）
網友鏡頭下的黃德全。（視頻截圖）

廣西桂林漓江有位94歲老漁翁，近日在網路上走紅。有網友拍攝了老翁的故事，稱他94歲還在景區擔任模特兒工作，是為了給中風的妻子買人民幣170元（約25.1美元）一盒的藥，令許多網友動容；不過興坪鎮漁業居委工作人員表示，老翁平時出去與遊客合影是因為「閒不住」。

極目新聞報導，抖音旅遊博主「快樂三墩墩」到陽朔旅遊時，偶遇一名在漓江邊的老漁翁黃全德，影片中身穿麻布衣、頭戴斗笠的老人鬚髮花白，站在竹筏上，賣力地吆喝，身後站著一名扛著兩隻魚鷹的遊客，兩人擺好姿勢等人用相機拍照。該博主表示，雖然老翁動作麻利，但看著老爺爺高齡還在工作，感到心酸。

黃德全配合景區演短劇。（視頻截圖）
黃德全配合景區演短劇。（視頻截圖）

據報導，老人名叫黃全德，住陽朔縣興坪鎮漁業居委，原以打漁為生，後來漓江旅遊火了，黃全德跟隨弟弟黃月創加入漁翁拍攝的行列，平時除了與遊客拍照，還承接攝影師或攝影團隊的拍攝邀約，是漓江上最年長的漁翁。

興坪鎮漁業居委黨支部書記、主任黃高遠說，黃全德夫妻都有醫保，也有高齡補助，老翁現在身子硬朗，出去工作並非為了170元的藥錢，更透露老翁兒子、女兒也多次勸他不要做了，但他就是閒不下來。

此外，黃全德還被許多網友稱為20元人民幣背景畫中漁翁的原型。黃高遠則表示，「20元的背景圖是航拍的，原型是誰就不知道了」，黃高遠認為，那個漁翁的剪影其實就是漓江漁翁的一個縮影，「也只有漁民才會有魚鷹。」

黃全德。（取材自廣州日報）
黃全德。（取材自廣州日報）
20元人民幣背面的桂林風光。（取材自微信）
20元人民幣背面的桂林風光。（取材自微信）

來源：YouTube

攝影 中風 醫保

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