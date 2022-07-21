迎20大 京令酒店非必要不辦宴席 民眾罵聲不斷

北京本土疫情趨緩，當局卻下令所有酒店「非必要不舉辦、不承辦」宴席。圖為廣西南寧一名嬰兒在做核酸檢測。（Getty Images）

儘管北京 本土疫情 明顯趨緩，北京市政府19日發布新版酒店防控指引，嚴格控制聚集性活動，下令所有酒店「非必要不舉辦、不承辦」婚宴、生日宴、團體宴等團體聚餐活動。網友直指「非必要」根本是繞圈子說不准，批評官方為迎接中共20大加強防控，犧牲民眾聚餐權益。

中央社報導，北京15日一度宣布實現疫情中高風險區「清零」，目前全市只剩4個中風險區、1個高風險區。不過北京市政府官網19日發布「新冠肺炎流行期間北京酒店防控指引（第20版）」，卻對全市酒店祭出更嚴格的防控規定。

「指引」要求嚴格控制聚集性活動。按照「非必要不舉辦、不承辦」原則，全市酒店不承辦婚宴、生日宴、團體宴等群體性聚餐活動；全市酒店繼續從嚴從緊控制會議、培訓、論壇等聚集性活動；核心區酒店繼續暫停承辦會展、論壇、培訓等聚集性活動。

「指引」並要求酒店內餐飲經營單位須遵守「餐飲行業新冠疫情防控指引」，嚴格控制人流密度，保持合理就餐間距，提倡隔位就坐，就餐人員離開餐桌時須佩戴口罩。

「指引」發布後，「北京非必要不承辦婚宴生日宴」立刻躍為微博 熱搜話題，引來一面倒負評。網友批評官方為迎接20大舉辦，全面加強防控，卻禁止民眾辦婚宴、壽宴。

北京青年報等多家官方媒體疑因負評太多，關閉微博評論區不顯示；微博隨即降熱搜，試圖阻止話題發酵。

網友仍持續在微博相關新聞討論串表達不滿： 「久違的非必要又來了」、「直接說不許辦不就得了。繞！」、「現在中高風險清零了，為何還怕聚餐？」網友們還接力嘲諷：「非必要不呼吸」、「非不要不生孩子」、「非必要不做核酸」。

有網友直言：「別說那些大道理，婚宴，生日壽宴很有必要，誰結婚不辦宴？50大壽，60大壽，70大壽誰不辦？這是民族傳統，任何人都沒資格阻止！」