我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

迎20大 京令酒店非必要不辦宴席 民眾罵聲不斷

中國新聞組／北京21日電
北京本土疫情趨緩，當局卻下令所有酒店「非必要不舉辦、不承辦」宴席。圖為廣西南寧一名嬰兒在做核酸檢測。（Getty Images）
北京本土疫情趨緩，當局卻下令所有酒店「非必要不舉辦、不承辦」宴席。圖為廣西南寧一名嬰兒在做核酸檢測。（Getty Images）

儘管北京本土疫情明顯趨緩，北京市政府19日發布新版酒店防控指引，嚴格控制聚集性活動，下令所有酒店「非必要不舉辦、不承辦」婚宴、生日宴、團體宴等團體聚餐活動。網友直指「非必要」根本是繞圈子說不准，批評官方為迎接中共20大加強防控，犧牲民眾聚餐權益。

中央社報導，北京15日一度宣布實現疫情中高風險區「清零」，目前全市只剩4個中風險區、1個高風險區。不過北京市政府官網19日發布「新冠肺炎流行期間北京酒店防控指引（第20版）」，卻對全市酒店祭出更嚴格的防控規定。

「指引」要求嚴格控制聚集性活動。按照「非必要不舉辦、不承辦」原則，全市酒店不承辦婚宴、生日宴、團體宴等群體性聚餐活動；全市酒店繼續從嚴從緊控制會議、培訓、論壇等聚集性活動；核心區酒店繼續暫停承辦會展、論壇、培訓等聚集性活動。

「指引」並要求酒店內餐飲經營單位須遵守「餐飲行業新冠疫情防控指引」，嚴格控制人流密度，保持合理就餐間距，提倡隔位就坐，就餐人員離開餐桌時須佩戴口罩。

「指引」發布後，「北京非必要不承辦婚宴生日宴」立刻躍為微博熱搜話題，引來一面倒負評。網友批評官方為迎接20大舉辦，全面加強防控，卻禁止民眾辦婚宴、壽宴。

北京青年報等多家官方媒體疑因負評太多，關閉微博評論區不顯示；微博隨即降熱搜，試圖阻止話題發酵。

網友仍持續在微博相關新聞討論串表達不滿： 「久違的非必要又來了」、「直接說不許辦不就得了。繞！」、「現在中高風險清零了，為何還怕聚餐？」網友們還接力嘲諷：「非必要不呼吸」、「非不要不生孩子」、「非必要不做核酸」。

有網友直言：「別說那些大道理，婚宴，生日壽宴很有必要，誰結婚不辦宴？50大壽，60大壽，70大壽誰不辦？這是民族傳統，任何人都沒資格阻止！」

北京 微博 疫情

上一則

香港市民掛國旗被收1.7萬美元檢查費 路政署允退款

下一則

「中領導世界有必要」 歐盟駐華大使反「脫鉤論」

延伸閱讀

61歲費翔淡出演藝圈多年近況曝光 因這篇發文引熱議

61歲費翔淡出演藝圈多年近況曝光 因這篇發文引熱議
「央視最美記者」王冰冰官宣戀愛？對象傳是游泳冠軍

「央視最美記者」王冰冰官宣戀愛？對象傳是游泳冠軍
紐約新冠住院率飆升35% 州長推秋季抗疫計畫

紐約新冠住院率飆升35% 州長推秋季抗疫計畫

「李麥克」70大壽 昔日「海灘遊俠」夥伴同慶

「李麥克」70大壽 昔日「海灘遊俠」夥伴同慶

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
四川成都，居民泡在水中打麻將避暑。(中新社)

快看世界／中國各地高溫難耐 屋頂熱化、拖鞋熱彎

2022-07-15 16:20

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查