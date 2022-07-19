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四川影帝級貪官 擁豪宅卻穿淘寶衣住簡陋房 退休後想去「看世界」

中國新聞組／北京19日電
鄧劍面對鏡頭時說：「非常後悔，追悔莫及、痛心疾首。」（取材自「廉潔四川」）
鄧劍面對鏡頭時說：「非常後悔，追悔莫及、痛心疾首。」（取材自「廉潔四川」）

四川綿陽游仙區人民法院執行局前局長鄧劍，受賄超過400萬元（人民幣，下同，逾59萬美元），獲刑四年。「廉潔四川」近日通報鄧劍的貪腐細節，這名貪官為掩人耳目，穿著淘寶網購的百元衣服，吃陽春麵，平常都靠步行或坐巴士上下班，這位堪稱影帝級的貪官說，全是為了退休後能「看世界」。

綜合媒體報導，「外面的人都覺得鄧劍住在法院的家屬樓，是愛家愛運動的顧家好男人；其實鄧劍每天和妻女吃完晚飯就獨自回到濱江世紀花園，他自己裝修豪華的新房子裡面去了。」

鄧劍的貪腐，讓人聯想到電視劇「人民的名義」裡落馬的大貪官趙德漢。趙德漢貪汙了2億多，僅買套房子放貪汙所得現金，平時一分錢都不敢花，吃著幾塊錢的炸醬麵，騎破舊的自行車，每月給老母親300元生活費。

為了假扮清正廉潔、勤奮刻苦，鄧劍也想盡辦法，使出「障眼法」，過上「戲精」一般的生活。

鄧劍今年54歲，是四川綿陽人。紀委監委工作人員表示，「他沒有買過一件好衣服，也沒有買車，我們留置他當天穿的衣服就是他在淘寶上買的100多塊錢的。」

此外，他還把法院家屬區的家裡布置得相當簡陋，家具電器都是舊的，甚至女兒考研學習時，還在昏黃的燈光下學習，連白熾燈都不如。

如同電視劇中的趙德漢一般，鄧劍實際上購置並裝修一套新房。為了不引人注目，他不敢將這套新房的存在告訴別人，甚至連妻女都沒有入住，只是堆放一地的高檔酒水。

截至案發，鄧劍受賄所得大多數沒有使用，2021年7月14日，鄧劍落馬被查，他的「看世界」美夢破滅。2021年9月15日，遊仙區紀委給予鄧劍開除黨籍、開除公職處分；2021年12月29日，江油市人民法院以受賄罪判處鄧劍有期徒刑4年，並處罰金40萬元。

鄧劍的偽裝成功塑造自己的正面形象，以至於在案發後，原單位同事全都感到意外。

鄧劍面對鏡頭時說：「非常後悔，追悔莫及、痛心疾首。」只可惜為時已晚。

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