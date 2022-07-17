對水上樂園失興趣 話題量4.2億 水質讓遊客不敢去

位於江蘇蘇州崑山市的崑山水之夢樂園是其中一個捲入爭議的場所，有遊客到達現場後發現現場與影片宣傳的（圖）相差很大。（取材自新聞坊）

動輒超過攝氏41度的盛夏，不少中國民眾會到水上樂園 消暑，但各地水上樂園的弊端漸曝，除了水質不佳、垃圾漂浮等，更有泳客因而過敏 發炎，令「突然對水上樂園失去興趣」的相關話題近日更衝上熱搜，閱讀量超過4.2億。很多網友表示，「再也不敢去了」。

新聞坊報導，江蘇的崑山水之夢樂園是其中一個捲入爭議的場所，有遊客到達現場後發現現場景象與影片中宣傳的差很大，不只設備陳舊，水質渾濁、漂浮著不明物體。另有網民發圖片，顯示落葉、苔蘚、玩具蛇等漂浮物隨處可見，甚至還能看見蜘蛛、青蛙等動物。

另有去過杭州浪浪浪水公園的民眾反映，自己身體出現不適，還感染了炎症，最後要到醫院掛了多天點滴，前後花費1000多元（人民幣，下同，約150美元）。

也有民眾花費200多元到哈爾濱波賽冬水樂園玩，卻發現水質很髒，結果落得全身過敏性皮炎的下場，醫生更是直截了當地診斷是玩水導致的，最後開藥就花了600多元。

一名前水上樂園工作人員透露，一般大型的樂園會半個月或一個月全面換一次水，每次全面殺菌消毒加換水可花費數十萬元，換水成本非常高。他認為，水質的乾淨度與門票價格呈正比，建議遊客如追求水質乾淨，就要盡量選擇門票貴的樂園。