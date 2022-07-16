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安徽懷遠增151例陽性 全縣「封閉管理」

記者廖士鋒／綜合報導
安徽懷遠目前已成為中國疫情最嚴重地區，15日上午當地宣布封閉管理，傍晚才披露151例陽性。（取材自微信）
安徽懷遠目前已成為中國疫情最嚴重地區，15日上午當地宣布封閉管理，傍晚才披露151例陽性。（取材自微信）

中國疫情趨勢複雜，近期開始有地方恢復臨時性管控或封閉管理，最新消息顯示，安徽蚌埠市懷遠縣15日上午突然公布全縣實行封閉管理，要求所有居民不出家門，但安徽全省已經連續兩天沒有報告新增陽性感染者。直至傍晚，懷遠才披露當地疫情最新進度，稱14日篩檢已有151例初篩陽性。

已經連續兩天沒有報告新增陽性感染者。

據央視新聞報導，7月15日安徽懷遠發布通告稱，根據疫情防控需要，經懷遠縣疫情防控指揮部研究，決定從15日零時起，對懷遠縣所有社區、村實施封閉管理，按照「不漏一戶，不漏一人」的原則，對所有人員實施抗原檢測和核酸篩查。

通告指出，所有人員必須「足不出戶，不出家門」。禁止在樓道、地下車庫、露天區域等居民區、社區戶外空間活動。核酸篩檢完也必須立刻返回住所不得在外逗留。

另，除大型超市、加油站、賓館等生產生活必需場所，在嚴格落實疫情防控措施前提下可正常營業外，其他場所暫停開放。對拒不服從管理、私自闖卡進出、隱瞞行程的，將依照疫情防控規定嚴格追究責任，並鼓勵監督舉報不服從管理的人員和行為。

據「懷遠縣人民政府發布」微信公眾號消息，當地官方15日傍晚宣布於14日核酸篩檢出151例陽性感染者，並已全部轉送至定點醫院醫學觀察和救治、依規有序開展流調溯源、隔離管控、環境消殺等處理工作。

懷遠官方表示，全縣已實施封閉管理，正在開展全員核酸篩查。

懷遠縣13日曾公告，路上有人反映有外省返懷人員核酸檢測為陽性，該縣立即對其在懷遠活動軌跡進行核查。不過安徽省衛健委14日與15日，都是通報沒有新增確診者與無症狀感染者。

此前陝西西安、廣西北海已經相繼宣布實施七天臨時性管控，不少地方政府也重啟大規模常態化核酸檢測。

安徽懷遠縣15日突發布封閉管理公告。圖為13日該縣防疫人員進行防疫措施。（取材自...
安徽懷遠縣15日突發布封閉管理公告。圖為13日該縣防疫人員進行防疫措施。（取材自微信）

疫情 檢測 篩檢

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