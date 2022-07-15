停貸潮擴及20省涉7300億元 恐由官方埋單防金融風暴

中國房貸危機持續擴大，多地「爛尾樓」購房者紛抱團維權，宣布停止還房屋貸款。圖為福建省福州市一處建設中的樓盤，示意圖，與事件無關。（中新社資料照片）

中國近日爆發的房貸危機有擴大跡象，粗估至少已有20省、150個建案因淪為「爛尾樓 盤」導致購屋民眾集體拒繳房貸。官方已緊急約見多個金融監管機構和主要銀行負責人商討解決方案。分析指出，此波爛尾樓盤集體斷供潮最終恐將由官方埋單，方能避免引發更嚴重的金融與經濟風暴，甚至系統性風險。

媒體粗估，至少已有河南 、山西、江西、湖南、湖北、廣西、陝西等20省、150個建案因淪為「爛尾樓盤」，導致購屋民眾集體拒繳房貸。財新網稱，其中以中國恒大、融創、佳兆業等早前已爆發財務危機的建商旗下項目居多。爛尾項目集中在二、三、四線城市，但深圳、上海、蘇州、南京等一線或重點二線城市個別樓盤也傳斷供。

彭博社引述知情人消息，住房和城鄉建設部本周已約見多個金融監管機構和主要銀行的負責人，討論停貸潮問題，他們擔心如果這種趨勢繼續下去，會引發更多的問題。

自由亞洲電台報導指出，有業內人士稱，中國政府在處理這一局面時面臨諸多困境。一方面，如果放寬貸款 規則來為購房者疏解壓力，有可能鼓勵違約行為；另一方面，如果收緊抵押貸款，可能給本來就疲軟的房產市場帶來更多壓力，而目前正面臨二十大，政治上需要避免深層次的房產市場危機和給金融秩序帶來衝擊。

中國銀保監會昨晚對此回應，事件的關鍵在於「保交樓」。銀保監會將引導金融機構市場化參與風險處置，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」工作，促進房地產業良性循環和健康發展。

近一年來，中國房地產市場整體走低，不少地產商資金鏈斷裂導致停工，一些預售屋如今成「爛尾樓盤」，這些開發商多是早前已傳出財務危機的建商，如何還有能力收尾？

中國天風證券指出，最悲觀的假設，若中國延期交付項目占比為5％到10％，推算對應的房貸潛在斷供規模為人民幣3600億元（約532.8億美元）至人民幣7300億元（約1080.4億美元），占去年第一季房貸餘額僅0.9％至1.9％，難以構成系統性衝擊。

然而，若爛尾樓集體斷供潮持續蔓延，最終勢必衝擊中國民眾對房市的信心。以河南村鎮銀行日前爆發40萬存款戶因無法提取人民幣400億元（約59.2億美元）存款而集體維權，迫使官方先分批墊付來安撫民心事件為例，這波爛尾樓盤集體斷供，最終恐怕也得由官方出手，方能避免引發更嚴重的金融與經濟風暴，或甚至系統性風險，甚至導致社會不穩定。