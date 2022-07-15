中國第二代中繼衛星「天鏈」 居高傳數據 通信更流暢

天鏈二號03星成功升空，意味中國第二代地球同步軌道數據中繼衛星系統正式建成，而在天鏈二號03星升空背後又有哪些祕辛？

問：為什麼需要鑄造天鏈？

答：可「居高臨下」跟蹤在中低軌運行的航天器，並將數據實時回傳到地面，提高各類衛星的使用效益和應急能力。

問：與西方國家相比，中國進度如何？

答：2011年和2012年，隨着天鏈一號02星、03星先後成功發射，實現三星 在軌組網工作，中國成為繼美國後第二個擁有全球覆蓋能力中繼衛星系統的國家。

問：太空 授課不能缺少天鏈？

答：2013年，第一代天鏈衛星完成三星組網後，首次保障中國國家主席習近平 與神舟十號航天員進行天地通話，也使航天員王亞平的首次太空授課成功實現。2021年6月23日，習近平與神舟十二號航天員之間開展的流暢、清晰、高質量的天地通話，是對「中繼衛星天團」聯手保障能力的又一次完美檢閱。

問：一代天鏈和二代天鏈分別？

答：除了繼承一代天鏈的技術基礎，二代天鏈具有服務目標更多、傳輸速率更高、覆蓋範圍更廣、設計壽命更長等特徵。

問：天鏈對中國空間站作用何在？

答：天鏈系統一條鏈路的下行速率可達1.2G，太空數據從被地面站接收、傳給北京飛控中心，到根據不同標識自動分發，時延僅為秒級。「天路」雖繁忙，但不會雍堵，更不會中斷。

（取材自科技日報／大公報整理）