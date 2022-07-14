美媒：中產階級捲地產風暴 威脅社會穩定

美媒報導，席捲中國房地產業的風暴正在影響中產階級。（中新社）

美媒報導，席捲中國房地產 業的風暴正在影響中產階級，對社會穩定構成威脅。

美國之音引述彭博社報導，在昨天發布的一份研究報告中，陳俊瑋（Griffin Chan）領導的花旗集團分析團隊表示，截至7月12日，中國22個城市35個開發項目的買家，由於項目延遲和房地產價格下跌，不惜個人信用紀錄受損，已經決定停止償還房貸。截至2021年，中國24個重點城市延遲交屋的建案多達18.6萬套，相當於同年新屋銷量的9%。

陳俊瑋說，目前是「社會穩定的一個關鍵時刻。捨棄房貸首款的情況可能帶來社會不穩定」。

報導說，房屋價值的下降更是於事無補。據花旗集團的研究，2022年，鄰近項目房產的平均售價比過去三年的購買成本平均降低15%。

此外，危機正在向銀行業蔓延。據陳俊瑋的研究，由拒付房貸浪潮引發的不良貸款 ，可能達到人民幣5610億元（約830億美元），約占未償還按揭貸款餘額的1.4%。

陳俊瑋認為，雖然對銀行業的整體影響將是「可控的」，但包括中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行和中國工商銀行股份在內的國有銀行，可能面臨更多的房貸風險。

報導說，中國各大銀行已經疲於應對開發商資金流動壓力帶來的挑戰，現在又不得不為購房者的違約行為做好準備。

拖欠房貸潮是在中國新一輪防疫限制對行業構成威脅之際出現的。一項關鍵的房地產指數 在過去兩天下跌了3.8%，創下自6月13日以來最糟糕的表現。

截至12日，彭博社的一項中國高收益美元債券指數跌至十年來的最低水平。包括金地集團和碧桂園控股在內，大型房地產開發商的國內債券也跌至歷史低點。

此外，中央社報導，中國多個省市出現的「爛尾樓」預售屋主集體停繳貸款事件已經引起官方警覺。財經官媒發表文章警告，這股風潮若蔓延開來，不但會衝擊房市，更不利於中國金融系統的穩定。