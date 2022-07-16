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中國放寬多數城市落戶限制 常住人口300萬以下零門檻

中國新聞組／北京13日電
「方案」提出，農業轉移人口市民化是「十四五」（2021年至2025年）新型城鎮化的首要任務。圖為中國居民戶口簿和身分證。（取材自澎湃新聞）
「方案」提出，農業轉移人口市民化是「十四五」（2021年至2025年）新型城鎮化的首要任務。圖為中國居民戶口簿和身分證。（取材自澎湃新聞）

國家發改委12日發布「十四五新型城鎮化實施方案」（下稱方案），通知提出，放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，試行以經常居住地登記戶口制度。全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，例如、無錫、惠州、溫州、海口、常州等Ⅱ型城市，確保外地與本地農業轉移人口「進城」落戶標準一視同仁。

文匯報報導，近十年來，中國新型城鎮化建設促成農業轉移人口市民化成效顯著，1.3億農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶。到2021年末，全國常住人口城鎮化率達到64.72%、戶籍人口城鎮化率提高到46.7%，城鎮化水平和質量大幅提升。

「方案」提出「十四五」新型城鎮化戰略的主要目標，到2025年，全國常住人口城鎮化率穩步提高，戶籍人口城鎮化率明顯提高，戶籍人口城鎮化率與常住人口城鎮化率差距明顯縮小；農業轉移人口市民化質量顯著提升，城鎮基本公共服務覆蓋全部未落戶常住人口。

落戶是很多大城市外來打工者的夢想。(取材自微博)
落戶是很多大城市外來打工者的夢想。(取材自微博)

方案指出，全面放寬城區常住人口300萬至500萬的I型大城市落戶條件。完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分數占主要比例，鼓勵取消年度落戶名額限制。

民盟中央經濟委員會副主任、研究員馮奎分析，分梯度放開落戶限制，進一步明確了『放開』的政策主線與未來方向，同時又切實兼顧城市發展實際。當前中小城市、三線四線城市落戶是低門檻或達到零門檻，而超大、特大城市和一些大城市仍有不同的落戶門檻要求。

中央黨校經濟學教研部副教授蔡之兵說，隨著中國城鎮化率穩步提升，過去幾十年的高速城鎮化進程也基本結束，未來需要更加重視城鎮化質量。放寬落戶限制，讓農村居民真正融入城市體系是決定城鎮化質量的關鍵因素。

通知亦提出， 強化隨遷子女基本公共教育保障。保障隨遷子女在流入地受教育權利，以公辦學校為主將隨遷子女納入流入地義務教育保障範圍。根據人口流動實際調整人口流入流出地區教師編制定額，加大人口集中流入城市義務教育階段學位供給。逐步將農業轉移人口納入流入地中等職業教育、普通高中教育、普惠性學前教育保障範圍。

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