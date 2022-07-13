上海居委會倡14天糧食藥品儲備 民憂再封城

上海疫情反覆，上海多區12日起再次展開「三天兩檢」全員核酸篩查，不過有兩個居委會向居民發布倡議書，內容包括「有條件的請家中做好14天左右的食品和醫藥儲備，有備無患。」讓上海民眾人心惶惶。(記者林宸誼／攝影)

上海疫情 反覆，上海多區12日起再次展開「三天兩檢」全員核酸篩查，不過有兩個居委會發布倡議書，內容向居民發出包括「有條件的請家中做好14天左右的食品和醫藥儲備，有備無患。」在內的六項倡議，讓上海民眾人心惶惶。

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健康時報報導，上海市普陀區新湖明珠城居委會工作人員表示，「倡議書是真的，我們的考慮主要基於兩方面原因：一方面現在疫情散發，經常性會有密接、次密接的封控管理；另一方面，也是想激發大家的防疫意識，還是要繃緊這根弦。」

工作人員提到，發出倡議主要是提醒大家去參照執行，前面幾項比如打疫苗 、非必要不外出等也值得關注。

上海市虹口區廣靈居委會工作人員也表示，這樣倡議主要是為了提醒居民有備無患。

工作人員指出，現在密接也要封樓，只想提醒一下居民，家裡能夠多備點物資。萬一封控比較緊急，大家沒有時間去買東西，會帶來生活上的困擾奧，所以這種情況跟大家提醒一下。

上海市衛健委12日通報，新增5例確診病例和54例無症狀感染，大部分在隔離管控中發現，無症狀感染者中四例住在普陀區、七例住在虹口區。

不少上海民眾對於封控問題較為關注，「上海發布」微信 公眾號11日文章的評論區內，就有網友就上海疫情防控相關情況留言提問：「有沒有網路流傳的中考過後大規模封控的情況」「又有謠言說要浦東浦西鴛鴦鍋封控和按區封控…靜等闢謠」。

「上海發布」在網友留言下回應：「沒有這回事」、「這就是謠言！」