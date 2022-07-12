廣電總局畫紅線「專業的人幹專業的事」 網路主播須持證上崗

國家廣播電視總局、文化和旅遊部聯合印發「網路主播行為規範」，要求專業主播應取得相應執業資質。圖為北京市通州區一處農業大棚內，工作人員正通過網路直播的方式推介瓜果。（中新社）

中國過去幾年在線直播行業增長迅猛，國家廣播電視總局近日提出「規範」，要求醫療衛生、財經金融、法律、教育 等較高專業水平的直播內容，主播應取得相應執業資質「持證上崗」。這為直播專業領域的內容生產者設置准入門檻，「專業的人幹專業的事」，主播不但要帶來流量、更要輸出有質量的內容。

新華社報導，國家廣播電視總局、文化和旅遊部所聯合印發的「網路主播行為規範」，除了主播應「持證上崗」，還須向直播平台進行報備，直播平台應對主播進行資質審核及備案。

據中國互聯網路信息中心今年2月發布的報告顯示，截至去年12月，中國網路直播用戶規模達7.03億，占網民整體的68.2%。報告也說，良莠不齊的主播隊伍、質量參差的內容信息，也給行業秩序與長遠發展帶來隱憂。其中，法律、財經、醫療等內容因貼近民生，直接關聯公眾認知、個體安全，亟待提升專業門檻。

對此，北京 市華泰律師事務所合夥人鄧佩律師表示，一些非專業法律人士開設帳號，對法律內容解讀有誤，造成公眾對法律認識的偏差。「術業有專攻，專業人士更具信服力。」她認為，法律類主播「持證上崗」，可有效避免對專業性信息的誤讀、不合法信息的傳播。

另有業內人士說，有的個人或機構會偽裝成專業人士在一些平台直播，進行誘導性交易、非法荐股甚至詐騙 等違法活動。北京某公立三甲醫院一名醫生指出，一些開展虛假宣傳的網路主播可能是私人門診醫生、護士，也可能是銷售人員。

鄧佩認為，行為規範給網路主播提供了初步的行為方式指引。在執行過程中，建議網路直播平台更好地發揮審核和備案作用，並與其他官方認證平台建立機制化的核實渠道，防止主播資質材料弄虛作假。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍認為，現實生活中，金融、醫療、教育、法律等領域從業者需取得相關資質，在互聯網平台上也應如此。門檻的提升將會過濾掉一些「冒牌」主播，強化從業者的紅線意識。