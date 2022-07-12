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曾得新冠不得進劇院看戲？廣東佛山大劇院道歉

記者賴錦宏／綜合報導
佛山大劇院。（取材自微博）
佛山大劇院。（取材自微博）

一篇關於新冠陽性感染者求職艱難的微信公眾號文章日前快速流傳。隨著疫情反覆，愈來愈多的陽性感染者出現，他們在康復後在找工作中遇到困難引發民眾擔憂。得過新冠或感染過的民眾連看戲看劇都碰壁。

第一財經報導，7月11日晚間，廣東的「佛山大劇院」在微博上對於ID為「你們機智的大米」的網友作出道歉，表示對於「已治癒出院的確診病例」禁止入場表述不準確，將在次日更新為「尚在居家健康監測期內的已治癒的確診病例」。

佛山大劇院的7月8日的微信公眾號中對於入場須知的公告文章顯示，不得入場的人員中第6類為「已治癒出院的確診病例和已解除集中隔離醫學觀察的無症狀感染者、尚在隨訪或醫學觀察期內的人員」。

第一財經記者翻閱「佛山大劇院」的公眾號發現，這一歧視性規定可以溯源到7個多月前。

2021年12月22日，佛山大劇院更新入場須知，明確「已治癒出院的確診病例和已解除集中隔離醫學觀察的無症狀感染者、尚在隨訪或醫學觀察期內的人員」不得入內。不僅如此，「48小時內出現發燒、乾咳、乏力、嗅覺味覺減退、鼻塞、流涕、咽痛、結膜炎、肌痛和腹瀉等十大異常症狀者」也都屬於被拒絕入場的人員類型。而在此之前，並無此項規定。

這一規定，或許與擔心陽性感染者康復後的「復陽」有關。

事實上，6月28日，《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》公布，細化了「復陽」患者的管理標準——無論有無呼吸道症狀，當核酸檢測Ct值≥35時，無需管理和畫定密接者。

有關「復陽」者是否有傳染性，中國國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝曾表示，「實踐的研究證明，在恢復期的患者，Ct值≥35時，樣本中是分離不出活病毒的，這意味著這樣一些患者已經不具有傳染性了。」上海市新冠肺炎醫療救治專家組成員、中山醫院感染病科主任胡必傑也指出：「我們發現這些冠以復陽或複發的新冠康復者，並沒有引起周圍人群的感染或傳染。」

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