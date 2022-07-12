獅子在杭州「熱成狗」 網友：快回非洲避暑

獅子躲在陰涼處避暑。（視頻截圖）

浙江杭州近來連日高溫 ，已連發三天高溫橙色預警。最近一段「非洲獅遇上杭州高溫天氣」的視頻引發網友討論，有網友調侃，「快送獅子回非洲避暑」，動物園 則表示，已放置冰塊，給非洲獅降溫。

來源：YouTube

極目新聞報導，視頻中，一頭獅子躲在陰涼處，只見牠趴在地上，瞇著雙眼，正張大嘴巴、伸出舌頭，大口大口地喘著氣。視頻還配文，「來自非洲的獅在杭州熱成了『狗』」。

網友調侃，「條件允許的話我想去非洲避避暑」「圍個圍脖能不熱嗎？」「連非洲獅都扛不住熱啊」，還有網友將視頻做成表情包，配文「熱成狗」。

視頻是在杭州野生動物世界拍攝，工作人員指出，他們已放置冰塊，給非洲獅進行降溫。與此同時，每天也會換水，為非洲獅營造一個相對舒適的生活環境。另一名工作人員則稱，園區已運營20年，有豐富的飼養經驗，他們一定會善待動物，會為動物做好防暑降溫的工作。

工作人員表示，視頻中的獅子是白獅，屬於非洲獅的變種。獅子散熱的方式確實和狗很像，都是伸出舌頭。這是因為全身布滿毛髮的哺乳動物是沒有汗腺的，熱的時候主要透過呼出熱氣，蒸發舌頭上的汗液來降溫，其實其他大多數陸生帶毛髮的哺乳動物都是如此。

武漢 動物園總工程師高燕鴻則表示，相比於其他地區的動物，非洲動物確實有相對更高的耐熱性，但當熱到了一定程度，非洲動物也是承受不住的。在武漢，他們園區主要是透過洗澡沖水的方式給動物降溫，最近一段時間，他們每天要給非洲獅沖四到五次水。除此之外，他們也會修建水池，讓動物有避暑納涼的地方。