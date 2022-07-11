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中國青年瘋「陽台種菜」 筆記逾6萬篇 閱讀量破7000萬

記者羅印冲／綜合報導
中國年輕人近年掀起「陽台種菜」熱潮。（取材自微博）
中國年輕人近年掀起「陽台種菜」熱潮。（取材自微博）

居住在深圳的插畫師鍾柳在社交平台上記錄種植日記：「開了第二波花的番茄、人工授粉後又結出小果子；胡蘿蔔在水培第七天才長出根系，但胡蘿蔔纓已早早長了起來；掛果很久的檸檬樹，經過重剪和施肥，又長出了新葉…植物的生命力遠遠超乎我們的想像，在鋼筋混凝土的房子裡，一樣可以有田園生活。」

據中青報，疫情爆發以來，如鍾柳一般在自家陽台開啟「田園夢」的年輕人不在少數。從種子、營養土的挑選攻略，到種出菜的收穫場面，再到陽台田園風格的布置造景，達人和新手在社交平台上分享著各自的種菜心得。在小紅書上，與「陽台種菜」相關的筆記已超過6萬篇，微博「陽台種菜」話題閱讀量達7420萬。

陽台種菜熱也帶動了相關產業發展。據淘寶發布的「2022陽台種菜報告」，今年第一季，各類蔬菜種子銷量同比暴漲，種子購買人數連續三年增幅超過100%；綁枝機銷售額同比上漲八成九，黏蟲板銷售額同比增長近五成三。智慧種菜機銷售額同比增長超過200%。

連菜市場都逛得少的年輕人，為何樂於在陽台「躬耕」？新鮮，是鍾柳第一次吃到自己親手種出的蒜苗時的感覺。2020年初，受疫情影響，鍾柳在家囤了不少菜，時間一長，蒜頭、馬鈴薯、地瓜都發了芽。早有種花經驗的鍾柳，直接將發了芽的蒜頭種到土裡，一周之後，蒜苗就長到可採收的高度。

中國農業大學國家農業市場研究中心主任韓一軍認為，陽台種菜可讓人們獲得愉悅感、勞作感、責任感和獲得感，是緩解焦慮的重要方式。

疫情 小紅書 微博

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