穿和服、吃壽司…「劉金鳳」劇集走日本風挨批「以倭代華」

「我叫劉金鳳」劇中演員吃壽司。(取材自藍鯨財經)

廣電總局日前召開座談會，批評古裝劇的服飾風格不得模仿日、韓傳統服飾樣式，演員趙露思、吳磊主演的「星漢燦爛」被點名後，劇組以後製修改和服元素。但另一部劇集「我叫劉金鳳」就沒那麼幸運，傳出也因劇中服裝、道具有日本 元素而被優酷網站屏蔽，該劇「搜尋不到」形同另類下架。

來源：YouTube

「我叫劉金鳳」由演員辣目洋子、李宏毅主演，是一部古裝喜劇，改編自小說 「皇后劉黑胖」，雖然是架空朝代，但本質依然是一部中國古裝劇。

該劇自6月24日播出後，其服裝設計就遭到批評。有歷史愛好者發現，劇中人物穿的服裝，有大量日本傳統服飾元素。如主角辣目洋子穿的部分服裝，有日本傳統服飾才有的身八口和振八口元素。劇中輔相劉歇戴的帽子，更是日本傳統的垂纓冠。此外，劇中還有公卿服、狩衣、櫻花等日本元素的服飾設計。

不止服飾，隨著劇情的推進，劇中甚至出現了女主吃壽司的畫面。

「我叫劉金鳳」劇集因劇中服裝、道具有日本元素引發爭議。(取材自藍鯨財經) 「我叫劉金鳳」劇集因劇中服裝、道具有日本元素引發爭議。(取材自紅星新聞)

網友批評該劇「以倭代華」，「難道這是中國版『大河劇』」？不明白為什麼該劇服化道會以這樣的形式表示。

「我叫劉金鳳」引發爭議後，傳出劇集被下架。一開始有網友發現並沒有完全下架，只是「搜尋不到」，透過歷史觀看紀錄還是能找得到，但今日再看，已經顯示「暫無可播放源」的無法觀看提示。

以關鍵詞在優酷站內搜索，確實已經查無此劇。不過，在站內「電視劇」頻道，依然能找到這部劇集。目前「我叫劉金鳳」已經更新完畢。平台疑似屏蔽關鍵詞搜索的方式，避免這部劇產生更多爭議。

報導指出，國家廣電總局日前召開電視劇創作座談會，要求古裝劇美術要真實還原所涉歷史時期的建築、服裝、服飾、化妝等基本風格樣貌，不要隨意化用、跟風模仿外國風格樣式。