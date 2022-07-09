微信控財經消息 彭博公眾號被封

美國媒體彭博在中國的財經微信 公眾號Daybreak無預警被封鎖且原因不明，微信稱已接獲彭博的抗議。彭博帳號去年元月上線，每日發布全球市場最新財經動態，分析認為此舉凸顯北京 當局近來加強網路管制與箝制，以遏阻媒體關注防疫清零傷經濟的財經消息。

香港「南華早報」報導，彭博在中國騰訊旗下的通訊軟體微信所開設的社群媒體 帳號，被控違反中國線上公眾號規範而被封鎖。

彭博Daybreak帳號自去年元月起，每天發布有關全球市場最新動態的消息，不過這個帳號的頁面如今只剩下「所有內容被屏蔽並且這個帳號被中止」的文字說明，同時附帶張貼網信辦發布網管規範的連結。

Daybreak最後一次的內容更新是在1日，當時呈現的資訊包括開盤前新增的市場數據與新聞快訊，7日起已無法瀏覽所有內容。

究竟是發布了哪則消息導致Daybreak被中止有待釐清，騰訊與彭博並未回覆置評請求，不過彭博的其他微信公眾號，包括其他若干關注於能源、財經、就業消息與主頁面並未封鎖，截至7日仍運作如常。

今年稍早，中國交銀國際券商董事總經理洪灝的微博和微信公眾號都被銷號。身為知名分析師，他曾發表警惕資本外逃及看空中國A股等言論。

近來中國的財經媒體或相關分析文章，對負面消息的報導或評論都更為溫和，甚至編採被要求不要「渲染」負面消息。

此外，去年8月中國網信辦宣布展開「清朗．商業網站平台和自媒體違規採編發布財經類資訊」，曾針對金融「黑嘴」等清理財經自媒體。