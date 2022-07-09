中製新冠特效藥商業化上市 訂價1萬元內

中國首個抗新冠病毒特效藥獲批上市，圖為安巴韋單抗注射液和羅米司韋單抗注射液。 （中新社）

中國首個全自主研發的新冠病毒中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗和羅米司韋單抗8日宣布正式商業化上市。該中和抗體藥物定價在每人份1萬元人民幣以內，多省市已將其納入本地醫保基金支付範圍，20多省已提出採購需求。

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大公報報導，2020年5月，騰盛博藥攜手深圳市第三人民醫院和清華大學在北京 成立騰盛華創公司，以開發新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法。

2021年，該藥物獲得國家藥監局上市批准，用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年（12-17歲，體重≥40kg）新型冠狀病毒感染患者。其中青少年適應症人群為附條件批准。

據美國國立衞生研究院（NIH）／美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）支持的包括837例入組門診患者的ACTIV-2研究三期臨床試驗最終結果顯示，與安慰劑相比，長效安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法使臨床進展高風險的新冠門診患者住院和死亡風險降低80%，具有統計學顯著性。

同時，無論早期即開始接受治療（症狀出現後5天內）還是晚期才開始接受治療（症狀出現後6至10天內）的患者，住院和死亡率均顯著降低，為新冠患者提供了更長的治療窗口期。

多個獨立實驗室的活病毒和嵌合病毒實驗檢測 數據表明，安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法對廣受關注的主要新冠病毒變異株均保持中和活性。

在備受關注的Omicron 變異株方面，該藥物確認對BA.1、BA.2保持中和活性。深圳市第三人民醫院院長盧洪洲教授表示，剛剛拿到的結果顯示，該藥物對Omicron變異株BA.4和BA.5展現了很好的病毒抑制效果。

騰盛博藥首席醫學官嚴立表示，安巴韋單抗和羅米司韋單抗在設計之初，已考慮到暴露前後的預防適應症，因此對抗體的半衰期進行延伸。該中和抗體的半衰期分別是46天和76天左右，這意味著在輸入這對抗體以後，一個抗體要在一半月以後血藥濃度降低一半，另一個則要在兩個多月以後才降低一半，持續療效和持續保護的效果非常清晰。

針對某些毒株，在接受給藥六個月甚至九個月以後，還能夠持續保持有效的血藥濃度。從這個角度說，這對抗體有非常好的基礎來做預防適應症。

騰盛博藥總裁兼大中華區總經理羅永慶指出，美國中和抗體藥物的價格是每人1500美元到2000美元。綜合考慮了全部因素，「中國的定價是每人份1萬元之內」。