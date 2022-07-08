前主帥里皮：中國足球曾有短暫進步 但又回到起點

曾經一擲千金，無限風光的中國足球，日前被國際職業足球運動員聯合會（FIFPRO）列入失信「黑名單」。（取材自新聞晨報）

前中國國足主帥、曾率領廣州恆大 贏得亞冠冠軍的里皮（Marcello Lippi），日前接受義大利「晚郵報」的採訪。談到在中國執教的經驗，他表示，儘管中國足球 曾出現過短暫進步的跡象，但是最終一切仍然是原地踏步，這些問題不是建幾所新體育場就能解決的。

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綜合媒體報導，里皮表示，中國很多喜歡足球的人，自己2013年率廣州恆大拿到亞冠，這是他們第一次贏得亞冠冠軍，然後自己開始執教中國男足，當時已做得很好了。遺憾的是，此後中國足球雖有一定的發展，但沒看到進步。

他說，「這是一個文化上的事實。中國孩子更喜歡參加其他體育運動，比如乒乓球。當年，中國的俱樂部建造了巨大的足球基地，其中一個甚至包含十幾塊球場。的確，那時候有些東西發生了變化，但現在來看，一切又都回到起點」。

里皮在羅馬的一所大學講話。（取材自紅星新聞）

隨著金元足球時代的結束，中超 不再是外援的淘金聖地，甚至被國際職業足球運動員聯合會（FIFPRO）發出警告，建議球員不要前往包括中國在內的七個國家俱樂部踢球，原因是俱樂部存在系統性和廣泛的合同違規行為。

過去由於中超薪水高，吸引了奧斯卡（Oscar）、卡拉斯科（Yannick Carrasco）、保利尼奧（Paulinho）、沙拉維（Shaarawy）等球星。然而，受母公司經濟狀態拖累，很多中超俱樂部面臨著不同程度的經濟危機，致使不少高薪大牌球員出走。同時還出現大連人等俱樂部因為欠薪被國際足聯禁止註冊新球員。

此前，中國足協希望各俱樂部在今年12月31日前解決全部欠薪問題，否則俱樂部將被降級或取消准入資格。