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BA.5進京 滬疫再起 西安爆出走 市場憂中國陷關關停停周期

中國新聞組／北京7日電

中國本土新冠疫情再起，繼西安之後，北京也出現傳播力更強的變異株Omicron BA.5.2分支。西安自6日零時起實行7天臨時性管控措施，因擔心「封城」，大批民眾連夜離城。北京官方要求自11日起，進入聚集性場所需接種新冠疫苗。上海6日新增本土確診病例32例，其中2例來自非閉環管控。安徽宿州則要求3日內社會面清零，否則就嚴肅問責。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火昨通報，北京新增6例本土感染者，其中5日通報的感染者1至3標本基因測序均屬Omicron BA.5.2分支，初步認為本次疫情為輸入病例引起的本土聚集性疫情，總體疫情可控，但仍要嚴格入境人員物資閉環管理，嚴防風險外溢。自11日起，進入聚集場所的人員須接種新冠疫苗。

陝西省西安市是中國首個通報BA.5本土疫情的地區，2至4日檢出18例均為Omicron BA.5.2分支。西安當局為此自6日零時起實施臨時性管控7天，學校提前放暑假。據財新網報導，5日晚間西安火車站大排長龍，許多大學生、遊客因「封校封城」陰影尚存，連夜離開西安。西安官方昨出面澄清稱，臨時性管控措施不是「封城」。

健康時報引述西安交通大學第一醫院感染科副主任何英利表示，西安政府這次反應非常迅速，如果社會面管控一周時間，就能很大程度避免隱匿傳播，應該很快能管控住。

上海也傳出疫情再起。上海6日通報新增24例感染者，均與普陀區蘭溪路KTV傳播有關。上海市宣布KTV暫緩開放，全市9區全域、3區部分區域開展全員3天2檢。上海市6日全天新增確診病例32例和無症狀感染者22例，其中有2例確診來自非閉環管控。

彭博報導，擁有2500萬人口的上海才剛走出長達兩個月的封鎖，如今高傳染性的變異株首次開始在中國傳播，清零政策將再次遭到考驗。市場擔憂，中國恐將陷入關關停停的周期，對經濟造成影響會長期存在。

另傳出疫情的安徽宿州6日晚間發布命令，4日、5日、6日開展三輪大排查，全面排查核酸採集等漏檢人員、困難群眾和工作弱點，確保3日內實現社會面清零。三輪排查後仍未清零的村（社區），將對幹部和村黨組織主要負責人嚴肅問責。

安徽疫情主要集中在泗縣，占安徽全省感染者總數近95%。安徽9天來確診及感染人數已超過1千例，官方表示，總體來看，前6輪區域核酸篩查檢出的社會面陽性呈下降趨勢。

疫情 北京 封城

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