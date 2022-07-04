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很低調又很高調…中國航天「某」實驗室揭牌 衝上熱搜

中國新聞組／北京4日電
中國航天科技日新月異，與時俱進。（取材自微信公眾號「牛彈琴」）
中國航天科技日新月異，與時俱進。（取材自微信公眾號「牛彈琴」）

「中國航天『某』實驗室在北京正式揭牌成立，進入試運行階段」這條神祕新聞衝上了熱搜頭條，具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」稱，既很低調，又很高調。

「牛彈琴」指出，新聞是中國航天科工微信7月1日傍晚發的，仔細數了一下，加上標點，不多不少，總共108字。

來源：YouTube

全文如下：

2022年7月1日上午，某實驗室在北京正式揭牌成立，進入試運行階段。

有關上級領導、聯合組建單位領導，中國航天科工黨組書記、董事長袁潔，紀檢監察組組長、黨組成員林青，黨組成員、副總經理劉著平等出席揭牌儀式，共同為實驗室揭牌。

「牛彈琴」稱，所謂字少事大，信息量還是很豐富的。

1，時間：2022年7月1日上午。這肯定不是心血來潮定的，不僅僅因為這一天，是2022年下半年的第一天，更重要的，這一天還是建黨101周年，香港回歸25周年。

2，地點：北京。

3，事件：某實驗室正式揭牌成立，進入試運行階段。最大的信息量，就在這一句話裡，也不僅僅正式揭牌成立，而且進入了“試運行階段”，應該籌備有一段時間了。

4，參加人：中國航天的一把手，以及其他兩位領導。這麼大陣仗，這個實驗室很重要。

5，神祕嘉賓：有關上級領導，具體是誰，沒說。再次說明，這個實驗室很重要。

6，還有神祕嘉賓：聯合組建單位領導，具體是誰，也沒說。但也就是說，這個實驗室，航天科工是主導單位，但也不僅僅只有航天科工。

「牛彈琴」怎麼看呢？還是簡單三點吧。

第一，一個某字，無限想像空間。

不少網友打趣：這是研究星際飛船還是UFO，或者研究雪糕的吧。

第二，既很低調，又很高調。

低調到這麼短的新聞，還是「某」；高調嘛，反正都上了熱搜，還是熱搜頭條。

第三，看到有一位網友是這樣感慨的：好好看著，默默支持。

某，即是不能公開，或不便公開。但新聞稿又發了，這是告訴該告訴的人，我在這裡，你看著辦……這，或許也是另一種宣傳效果吧。

不平凡的2022年，下半年就這樣開始了。

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