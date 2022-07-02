慶重歸自由 上海人雨中集體搓澡 被嘲核酸正常精神失常

視頻顯示不少上海市民在雨中搓澡。（影片截圖）

中國網路傳出影片顯示，上海市民在暴雨 中集體搓澡。一些傳媒報導時表示「此舉是為了慶祝生活恢復如常」、「用更積極陽光的心態面對新生活」。不過，當中一些片段疑似「擺拍」作秀。影片在網路瘋傳後，不少網民紛紛表示：我也是上海市民，我可沒這麼做。另外有微博 KOL（意見領袖）更留下「核酸正常，綠碼正常，精神失常」的評語。

來源：YouTube

綜合媒體報導，上海近日突發喜訊，行程碼終於「摘星」了，隨著這個喜訊一同而來的是一場從天而降的大雨。互相傳遞著「摘星」喜訊的魔都街頭，竟湧現出數十個熱情市民，衝進滂沱大雨中搓澡。

外灘、東方明珠、靜安寺、武康路等地標處陸續出現衝進暴雨中搓澡的市民，隨手拿起浴巾、藥皂等洗浴用品，在暴雨的沖刷下，盡情搓澡、享受，他們用雨水搓去身上的灰塵污垢，也沖刷掉陰霾的心情。這些行為藝術者「雨中搓澡」的奇觀引發一些市民的圍觀模仿也加入雨中搓澡者隊伍。

其中一位衝進雨中搓澡的市民趙小姐說，「疫情 期間,被關在家幾十天，心情很壓抑，街道也鮮有人在。現在摘星了，傾盆的大雨讓大夥兒的心情很放鬆。衝進大雨中和城市一起搓搓澡，是自由、健康的儀式，市民們以此迎接新生的上海，慶祝重歸自由的生活。」

據報導，市民表示此舉是為了慶祝生活恢復如常，而圍觀路人看後紛紛調侃：「不愧是魔都！」報導也提醒讀者「此舉有風險，切勿隨意模仿」。

對此，不少網民冷嘲熱諷：「這不是市民吧，這是搞街拍的網紅們吧」、「丟人現眼」、「不要搞的上海人都跟神經有問題一樣，這明顯就是有團隊有組織的」、「都穿著衣服洗澡，魔都人是這樣洗澡的呀？」、「雨中搓澡，這麼解放自己，可以的」。

微博KOL、作家、時評人石述思對此評價道：「今日金句：陽光總在瘋了以後。」、「核酸正常，綠碼正常，精神失常」。不過，其中一則網傳的雨中搓澡剪輯，被不少網民指出是擺拍作秀。