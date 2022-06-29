經濟下行 中國鬆綁入境降低隔離成本 海外留學生、探親者福音

中國宣布大幅放寬入境旅客的防疫隔離限制。圖為南京祿口國際機場。（新華社）

「三年來第一次覺得返鄉沒有那麼難了」，中國縮短入境隔離天數從14+7，調整為7+3。雖然國務院仍然強調要繼續落實動態清零總方針，但這對於海外留學生 和許多希望返回中國探親的人來說，仍然是個好消息。在經濟下行壓力持續增大的情況下，英國 、歐洲商會對政策表示歡迎，還對於地方政府是否真正遵守新規還需要觀察。

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美國之音報導，中國堅持對病毒和疫情 動態清零的政策，不僅重創經濟、阻止了旅行，也打擊了商務活動，

在北京當局這項重大舉措出台前，前往中國的旅客人數這些年已經急劇減少，路透更稱目前進出中國的國際航班目前的載客量只相當於新冠疫情爆發前2%的水平。

中國放寬隔離限制的決定受到美國、英國以及歐洲商業遊說團體的歡迎。中國國務院防疫聯防聯控機制宣布新政後，中國和香港的股市都應聲上揚，中國旅遊相關企業的股票更是上漲超過5%。

「但願此舉將導致商務交流的增加並終止國際人才的外流。某些國際（管理人員）差不多已有三年時間與家人和朋友天各一方了。」中國英國商會這樣表示。而歐洲商會在歡迎隔離新政的同時，還表示中國的地方當局是否真正遵守新的規定可能還需要觀察。

文匯報報導，往來港澳工作的張先生因為這則消息激動不已。他已三年多沒有回惠州家鄉探望，起初是工作繁忙，無法進行長時間隔離，再後來隔離酒店搶票難，隔離成本節節上漲，若找「黃牛」搶票，耗費不少。如今新措施下，隔離時間減少了11日，隔離成本也同比大幅降低。「這回不論搶票有多難，也要擠出時間盡快回家」。

BBC中文網報導，自從新冠疫情全球流行以來，大量留學生、海外華人回中國之路可說難上加難，從航班熔斷到機場滯留，各種困難數不勝數。入境隔離天數的放寬對於即將到來的暑期長假，無疑是個好消息。

在疫情之前，每年聖誕節，復活節和暑假都是留學生回國高峰，自從疫情以來，情況就變得困難無比。英國監護低齡留學生的晟橋監護機構（OPDS）的負責人桑妮說：「我們本學年開始時也給家長打了預防針，那就是要做好孩子一年無法回家的凖備。」