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劉強東減持京東套現66億 網熱議要幹啥？

中國新聞組／北京27日電
劉強東大手筆減持京東股票套現66億。（取材自微博）
劉強東大手筆減持京東股票套現66億。（取材自微博）

從涉嫌性侵案發生後，前京東集團總裁劉強東逐漸從台前退居幕後。然而這兩個月，劉強東累計套現人民幣66.31億元（約9.91億美元），令低調的劉強東再度成為輿論焦點。劉強東如此大手筆減持京東股票，究竟要幹啥？法廣網引述台灣媒體報導，劉強東此舉疑在20大前做好出逃的準備工作。

雷達財經報導，劉強東最近兩個月開啟了瘋狂套現模式。根據近日美國證監會近日披露數據，劉強東於6月17日減持了京東A類普通股450萬股，價值約2.79億美元，約合人民幣18.71億元。

在此之前，據美國證監會披露，自5月23日以來，京東的機構股東Max Smart Limited連續減持京東股票，截至6月16日，合計減持數量達1.11億股，對應的市值約為6.53億美元（約合人民幣43.8億元）。

據京東集團招股書顯示，Max Smart Limited為劉強東通過信托實益擁有的英屬維爾京群島公司，劉強東為唯一董事。這意味著，Max Smart Limited是劉強東控制的投資公司。

結合今年4月底、5月初連續減持京東健康價值超過4.4億港元（約合3.76億人民幣）股票，劉強東卸任的這兩個月里，累計套現人民幣66.31億元。

兩個多月時間套現66億元，劉強東這筆錢將用於何處，引發了無限遐想。這次劉強東接連大手筆減持，外界難免好奇。對此，有網友將其套現和一則「女富豪5.6億海外買房」的消息關聯了起來。

近日，義大利撒丁島當地媒體稱，一位中國的神秘女富豪一次性支付8000萬歐元（約合5.63億元人民幣）買下了當地超級豪宅。

支票信息顯示，這名神祕富豪名叫Nani Wang。義大利媒體稱她的背景為「中國電子商務巨頭」，33歲，出生於中國江蘇省。

據此，有小道消息稱，Nani Wang為劉強東親戚，上述豪宅或為劉強東代持。但此消息未獲證實。

另外還有一種說法是，劉強東減持是為了拓展新業務。京東的長期決策話語權仍在劉強東，恰好近期京東宣布要進軍外賣平台，為這種觀點增添了佐證。

然而，從美團的財報來看，外賣業務某種程度上是一門薄利生意，利潤率並不高。美團2022年第一季度財報數據顯示，美團外賣的經營利潤率僅僅只有6.5%。

對京東而言，雖然有達達集團保障了在即時配送上的基礎能力，但如果競爭加劇的話，稍有不慎外賣業務可能就落入虧損境地，這將對2021年經營利潤率僅1.4%的京東形成財務壓力。

因此在不少分析人士看來，京東攪局外賣領域，或噱頭大於實際。

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