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疫情漸緩 上海預告自29日起餐飲業有序開放內用

記者陳政錄／即時報導
上海前幾個月本土疫情嚴峻，如今漸緩。新華社
上海前幾個月本土疫情嚴峻，如今漸緩。新華社

在千呼萬喚之下，據上海市政府26日召開記者會宣布，自6月29日起，上海無中風險地區，且近一周內無社會面疫情的街鎮，將有序放開堂食（內用）。

據澎湃新聞，上海市政府新聞辦公室26日下午召開疫情記者會，上海市商務委二級巡視員賴曉宜表示，近期，市民非常關心餐飲業恢復堂食的問題。

她說，綜合金山、奉賢、崇明三區試點經驗和有關部門、專家意見，結合目前本市疫情防控形勢實際，經上海市防控辦研究決定，本市自6月29日起，轄區內無中風險地區且近一周內無社會面疫情的街鎮，有序放開餐飲堂食。

但賴曉宜也強調，「恢復餐飲堂食的具體區域，由各區政府綜合評估疫情防控形勢後確定。」

根據上海市商務委指導行業協會發布《本市餐飲服務業复商復市疫情防控指引》（第三版），共提出六方面要求，分別是餐飲企業需實行備案、限流、消殺（消毒殺菌）、入場等管哩，以及倡導餐飲新風尚、要求加強日常監管等。

指引指出，餐飲企業必須向區防控辦報備，經評估後才能恢復內用，並應擴大餐桌間距、即時消毒，在入口設置場所碼或「數字哨兵」，以及鼓勵就餐時間一般掌握在1.5個小時左右、並要求依託大數據平台加強管理等。

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