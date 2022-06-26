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防疫「九不准」無效？多地一刀切嚴防上海人

中國新聞組／上海26日電
儘管官方通報了違反「九不准」典型，媒體仍發現有許多城市仍在層層加碼對上海人員限制，圖為乘客乘坐地鐵抵達上海虹橋火車站。（新華社）
儘管官方通報了違反「九不准」典型，媒體仍發現有許多城市仍在層層加碼對上海人員限制，圖為乘客乘坐地鐵抵達上海虹橋火車站。（新華社）

儘管中國官方一再強調不允許地方過度防疫的「九不准」，但媒體調查發現，多地仍「加碼」防疫，特別是針對有上海旅居史的民眾，執行「一刀切」嚴格隔離政策。國家衛健委表示，這些地區的做法不符合國家疫情防控政策要求，已要求開展整改。

第一財經25日報導，經過對40座城市政策調查，仍發現多地對具有上海、北京等城市旅遊史的民眾實施嚴格的隔離政策，最嚴格的是寧夏銀川，對上海全域執行「7天集中隔離+7天居家健康監測」，遼寧瀋陽和河北唐山則是「14天居家隔離」，而廣東深圳、廣州、河南鄭州則是「7天居家隔離+7天居家健康監測」。

另外，黑龍江哈爾濱是「7天集中隔離+3天居家健康監測」，貴州貴陽是「3天集中隔離+7天居家健康監測」，四川成都則是「7天居家隔離」，雲南昆明則又分為「7天集中隔離+7天居家健康監測」以及「7天居家隔離」兩種。福建福州、廈門也分別執行居家隔離跟「7天居家醫學健康監測」。

報導指出，上述城市之外，還有許多城市規定來自上海來的民眾需要隔離，如浙江杭州、義烏，遼寧大連、安徽滁州、亳州等地。其中浙江是首個對上海居民解除「一刀切」的省份，大部分地區都被納入7天日常健康監測，但各地執行略有出入，例如杭州除上海嘉定區等低風險區域外為綠碼外，其他區域低風險街道仍會被賦予黃碼。

國務院聯防聯控機制24日介紹嚴格落實疫情防控「九不准」，其中一些城市涉及到過度防疫、一刀切等情況，尤其是對來自上海、北京、天津等地區的人員盲目採取管控措施，擴大人群管理範圍，河北、青海與遼寧都違反「九不准」，已要求這些地區開展整改。其他地區也要引以為戒，認真做好自查核查工作。

報導強調，在疫苗接種率越來越高的當下，各地應該科學精準做好重點人員健康管理，而不是對低風險地區人員通行層層加碼甚至「一刀切」。

媒體調查發現，多地仍「加碼」防疫，特別是針對有上海旅居史的民眾，圖為示意圖。(取...
媒體調查發現，多地仍「加碼」防疫，特別是針對有上海旅居史的民眾，圖為示意圖。(取材自第一財經)

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