深圳疫情又起 福田封區、華強北停業3天

深圳福田區封區，中國全國規模最大的電子交易市場華強北全面關停。（取材自微博）

上海宣布「抗疫成功」的同時，廣東深圳傳出疫情 再起。深圳6月18日以來新增18例本土新冠病例，主要集中在福田和羅湖兩區。深圳福田區25日零點劃為臨時管控區，市區街道連夜架設隔離鐵皮欄。地鐵公交站停運，商業暫停，禁止堂食，所有人員只進不出。除了農貿市場，所有批發市場與室內密閉場所暫停營業，電子交易市場「華強北」也停業3天。

衛健委通報，深圳25日總計新增4例無症狀感染者。

福田區內的「中國電子第一街」，中國最大的電子交易市場，乃至亞洲最大的電子產品集散地華強北首當其衝，在華強北中軸主幹道長達1公里的街區，以西的商戶25日零點起暫停營業，其中包括華強電子世界1店、2店等，以東的賽格電子市場則在25日下午跟進關閉封控。

另外，深圳福田區實行封閉式管理，相距僅20公里的寶安區龍華已瑟瑟發抖。以華為 來說，華為數位能源研發和運營在福田，而光通信設備、電子元器件及半導體分立器件製造在龍華；富士康科技集團在深圳龍華科技園為集團全球運籌暨製造總部，面對新一波疫情也不敢放鬆。

每日經濟新聞報導，深圳新一波疫情起於6月18日，深圳市衛健委通報在社區篩查中發現福田區和羅湖出現2例新冠病毒無症狀感染者；20日又在隔離觀察人員排查中發現2例；22日社區篩查中再發現3例；23日新增1例確診病例和4例無症狀感染者；24日再新增5例確診病例和2例無症狀感染者。

由於18日至24日7天內新增19例，且新增病例主要集中在福田和羅湖兩區。按照「外防輸入、內防反彈」總策略，和「動態清零」總方針，從25日零點開始，福田社區全區域劃為臨時管控區。

在這波疫情爆發之前，深圳已經有近兩個月幾乎沒有新增病例。今年3月13日深圳因疫情宣布封城，強制管控到月底，4月初疫情趨穩後，深圳開展居民常態化核酸檢測 並維持至今。

據深圳市最新防疫政策，封區的福田區全區人員只進不出、各小區進行封閉，採網格化管理，要求居民足不出區、錯封取物、區內商業暫停、停止堂時，全區所有人採3天核酸1天1檢。深圳全市則要求乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等需憑48小時核酸檢測陰性證明或當日核酸採樣記錄。