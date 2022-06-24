江西明代古橋遭沖毀 宋代石羊意外現身…專家：將回填
江西德興市的明代古蹟壽元橋，日前遭洪水衝擊受損，文物保護工作人員在察看受損情況時，意外在一處橋墩「體」內發現一尊石雕卧羊。專家初步認定該石雕卧羊為宋代文物，在對橋墩進行搶救性維修中，將把石雕卧羊回填橋墩裡。
中新社報導，連日來，德興市出現強降雨，境內的長樂河水暴漲。21日上午，當地文保員報告，壽元橋北起第二個橋墩在洪災中受到損壞。市文保工作人員趕到現場勘察，發現橋墩迎水面頂層蓋石和第二、第三層護墩石已毀，在第二層的填充物裡，竟有一尊石雕卧羊。
經線上與江西省文物專家會商，初步認定該石雕卧羊為宋代文物。德興市文物管理所已邀請相關單位，準備馬上對壽元橋受損橋墩進行搶救性維修。工作人員表示，該石雕卧羊系壽元橋橋墩的填充物，也屬於文物。未來在對橋墩進行搶救性維修過程中，將在不改變（石雕卧羊）原狀的情況下，把它填回去。
據了解，壽元橋位於德興市張村鄉界田村，明萬曆十九年（1591年）建造，橫跨長樂河，全長93米、寬8米、高6.8米，是德興乃至周邊地區最長、最古老、最完好的五聯孔石拱橋。橋體和橋面均用花崗岩條石矸砌成，橋面兩邊用花崗岩巨石作護欄，橋墩迎水面砌成長度很大的分水尖，如四艘翹首而立的尖舟迎水而立，具有很高的歷史藝術科學價值。2006年，該橋被公布為江西省文物保護單位。
至於為何明代壽元橋會出現宋代石雕卧羊？專家分析，宋代附近或有個石廠，生產加工石像。製造過程中出現的殘次品被拋棄在周邊。到了明代建壽元橋時，工匠將撿拾的這個石雕卧羊作為填充物夯進橋墩內。
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