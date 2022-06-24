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江西明代古橋遭沖毀 宋代石羊意外現身…專家：將回填

中國新聞組／北京24日電
江西德興市文物保護工作人員在該市張村鄉界田村現場察看壽元橋遭洪水衝擊受損情況時，意外在一處橋墩「體」內發現一尊石雕卧羊。（中新社）
江西德興市文物保護工作人員在該市張村鄉界田村現場察看壽元橋遭洪水衝擊受損情況時，意外在一處橋墩「體」內發現一尊石雕卧羊。（中新社）

江西德興市的明代古蹟壽元橋，日前遭洪水衝擊受損，文物保護工作人員在察看受損情況時，意外在一處橋墩「體」內發現一尊石雕卧羊。專家初步認定該石雕卧羊為宋代文物，在對橋墩進行搶救性維修中，將把石雕卧羊回填橋墩裡。

中新社報導，連日來，德興市出現強降雨，境內的長樂河水暴漲。21日上午，當地文保員報告，壽元橋北起第二個橋墩在洪災中受到損壞。市文保工作人員趕到現場勘察，發現橋墩迎水面頂層蓋石和第二、第三層護墩石已毀，在第二層的填充物裡，竟有一尊石雕卧羊。

經線上與江西省文物專家會商，初步認定該石雕卧羊為宋代文物。德興市文物管理所已邀請相關單位，準備馬上對壽元橋受損橋墩進行搶救性維修。工作人員表示，該石雕卧羊系壽元橋橋墩的填充物，也屬於文物。未來在對橋墩進行搶救性維修過程中，將在不改變（石雕卧羊）原狀的情況下，把它填回去。

據了解，壽元橋位於德興市張村鄉界田村，明萬曆十九年（1591年）建造，橫跨長樂河，全長93米、寬8米、高6.8米，是德興乃至周邊地區最長、最古老、最完好的五聯孔石拱橋。橋體和橋面均用花崗岩條石矸砌成，橋面兩邊用花崗岩巨石作護欄，橋墩迎水面砌成長度很大的分水尖，如四艘翹首而立的尖舟迎水而立，具有很高的歷史藝術科學價值。2006年，該橋被公布為江西省文物保護單位。

至於為何明代壽元橋會出現宋代石雕卧羊？專家分析，宋代附近或有個石廠，生產加工石像。製造過程中出現的殘次品被拋棄在周邊。到了明代建壽元橋時，工匠將撿拾的這個石雕卧羊作為填充物夯進橋墩內。

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