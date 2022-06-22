持槍巡邏甲板護艦載機 航母驅鳥兵身負重任

遼寧艦上的驅鳥兵。(取材自央視軍事)

隨著003航母「福建艦」下水，關於福建艦上的武器系統，軍事評論員紛紛予以分析討論。其中有軍迷稱，航母全艦最常持槍且可以在甲板上巡邏的兵是─驅鳥兵。

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「觀風聞軍武欄目」報導稱，「福建艦」終於下水了，航母上的兵種有很多，有艦橋裡的操舵手、甲板上的起飛助理、繫留員、軍械官，還有可能到退役都沒見過艦載機起飛的鍋爐兵、機電兵。槍械對他們來說壓根沒有一點用處，因為航母上全是戰友。

航母艦上主要有四種人帶槍，第一種是最常持槍而且是可以持槍在甲板上巡邏的，那就是穿著紅色馬甲的驅鳥兵，他們的工作就是驅散鳥群，以保證艦載機的起落安全。他們使用12號口徑的雙管霰彈槍發現可能影響飛行安全的鳥時，就對其開槍，不過並不要求擊落它們，只要將鳥驅趕走就可以。

遼寧艦上的驅鳥兵。(取材自央視軍事)

除了驅鳥兵之外，航母上必須配備槍支 的就是艦載機飛行員，是為了保證飛行員彈射之後在野外甚至是敵占區的生存能力。中國的飛行員配有5.8mm小口徑的自衛手槍，但由於92式體積較大，又給空軍和海軍航空兵飛行員專門設計了一款飛行員自衛手槍，那就是11式自衛手槍。

航母上另外還有兩種特種槍支，一是用於發射信號的信號槍（護航艦隊和近海艦船也用來對海盜船、非法漁船予以嚴重警告）；二是用來與補給艦相連的拋繩槍，將輸送物資的鋼索打到對面去。

報導稱，除了上述四種比較常用的特殊槍支外，航母艦上也有槍械庫，但平時基本用不到，而且數量很少，型號也比較老，只是以備不時之需。