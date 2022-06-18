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山東81歲退休師直播教物理 40萬人追更登熱搜

中國新聞組╱綜合報導
81歲退休老教師王廣杰在抖音直播間教物理，登上熱搜。(取材自北京青年報)
81歲退休老教師王廣杰在抖音直播間教物理，登上熱搜。(取材自北京青年報)

山東省濟寧市的81歲退休老教師王廣杰近日因為在抖音直播間教物理，登上熱搜，這位老教師每晚七時半到九時準時在網上直播，教的是電工知識，單場直播觀看人數可以達到40萬，相當火熱。

北京青年報報導，王廣杰是山東省濟寧市原第三職業中學的退休教師，疫情居家隔離促成了他做科普短視頻的想法。他閒在家中沒事，便買了一塊黑板配合講課視頻的拍攝，每次直播，他都會在黑板上寫下工整的粉筆字，畫好本次直播需要的電路。他把視頻發在抖音等平台，他說，影片是可以重複播放的，有助於學生理解吸收。

每晚七時半到九時，王廣杰都會準時出現在直播間給網友們講課。王廣杰說，自己從小就喜歡物理和電學知識，熱愛電工到現在超過半個世紀了，因為喜歡學習，所以回鄉就申請到教育部門就業。王廣杰把一生獻給了自己熱愛的電工教學。1996年，王廣杰退休，當時正值職業教育熱潮，他選擇繼續在技工學校代課，直到2016年，王廣杰才真正退休，回家養老。

據報導，王廣杰把自己用了43年的教材保存了下來，備課的時候，會查找以前的資料。課本幾頁才能說明白的伏特、法拉第、奧斯特等電磁學家的生平，王廣杰自己編了一個十字口訣就能幫助學生記憶。王廣杰的直播平常有7000多人同時在線觀看，最多可達上萬人，單場直播觀看人數則可以達到40萬。王廣杰說，沒想到抖音直播會取得如此好的反響，希望能發揮餘熱，讓年輕人不再害怕物理。

網友們十分尊敬這位81歲的老教師，有人稱讚老師把深刻的道理能說得顯淺易懂，還有人說，如果自己早年遇到這樣的老師，就不至於放棄物理電學了，還有網友敲碗，「想讓老爺子出教學合集。」

王廣傑抖音主頁。(取材自北京青年報)
王廣傑抖音主頁。(取材自北京青年報)
81歲的退休老教師王廣杰在抖音直播間教物理火了。老人說，要讓年輕人不再害怕物理。...
81歲的退休老教師王廣杰在抖音直播間教物理火了。老人說，要讓年輕人不再害怕物理。(取材自大眾網)

退休 抖音 教育部

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