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禁過度封控 中國國務院警示河北、安徽、陝西3省

記者賴錦宏／綜合報導
安徽合肥被國務院警示存在過度防疫問題，圖為在合肥市經濟技術開發區綜合保稅區，工作人員對來自中高風險地區的貨車車廂進行防疫消殺。（新華社）
安徽合肥被國務院警示存在過度防疫問題，圖為在合肥市經濟技術開發區綜合保稅區，工作人員對來自中高風險地區的貨車車廂進行防疫消殺。（新華社）

中國防疫封控政策對企業帶來打擊，中國國務院總理李克強發出罕見警告，也罕見召開高達十萬幹部參加的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」。為了保物流通暢和經濟成長，國務院再出招，近日通報有三省存在疫情防控通行過度管控、重複核酸檢測等問題。媒體指出，這是首次有地方因這類問題被國務院警示通報。

據中國交通運輸部官方微信披露，中國國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室近日警示通報了存在過度防疫問題的地方，包括：河北張家口，安徽合肥、安慶，陝西商洛的部分高速口防疫檢查點。南方都市報指，這是首次有地方因疫情防控通行過度管控等問題被中國國務院警示通報。

其中，河北張家口下花園西高速口防疫檢查點對所有外來貨車司乘人員，不論是否持有48小時內核酸陰性證明，都要求重新做一次「核酸檢測加抗原檢測」；安徽省安慶市宜秀區滬渝高速安慶收費站防疫檢查點對來自外省低風險地區的貨車司機要求查驗48小時核酸檢測證明；陝西省商洛市商洛東高速口防疫檢查點對來自外省涉疫地區貨運車輛，一律進行勸返，限制貨運車輛通行。

通報強調，各地要全面取消對來自低風險地區貨運車輛的防疫通行限制；核酸檢測結果要互認通用，有效期內不得重複要求檢測。對於嚴重影響貨運物流暢通、造成物資供應短缺或中斷的，要依法依規嚴肅追責。

通報稱，交通物流是市場經濟的經脈，也是保障民生、防控疫情的重要支撐。各地區各部門要強化協同聯動，防止層層加碼、一刀切。各地要確保高速公路服務區和收費站、港口碼頭和航道船閘應開盡開，規範防疫檢查並接受社會監督。此外，浙江、安徽、甘肅、江西、山西等地方政府也發文調整跨省流動防疫政策，嚴禁層層加碼、過度防疫。

此外，日前引發北京、天津大學校園抗爭的學生返鄉問題受到關注。中國教育部日前召開全國防疫視訊會議要求，要及時糾正個別地區防疫「一刀切、層層加碼」現象，確保大學院校學生暑假順利返鄉。

中國教育部官網昨天公布，在9日召開的「全國教育系統疫情防控工作視頻調度會議」中，除交流各地和各高校（大學院校）防疫作法，部署統籌當前教育系統防疫和教育教學工作外，會議並作出四項部署。一是持續落實高校學生離校返鄉政策要求。二是統籌安排防疫及教育教學工作。三是加強對學生關心關愛。四是抓好暑期校園疫情防控。

防疫 教育部 檢測

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