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林毅夫籲科學防疫 力保中國經濟增長

記者陳言喬／綜合報導
北京大學國發院名譽院長林毅夫呼籲科學防疫。（取材自觀察者網）
北京大學國發院名譽院長林毅夫呼籲科學防疫。（取材自觀察者網）

北京大學國發院名譽院長林毅夫撰文指出，美國的如意算盤是結盟各國跟中國脫鉤，讓中國重回封閉經濟，中國要避免掉入美國圈套，必須努力保持增長。對內在疫情防控上，要做到科學有效的動態清零，提振經濟發展的信心。

林毅夫昨在北京日報刊文稱，保持一定的增長速度，是中國經濟工作應該有的一條底線。

林毅夫稱，當前中國經濟面臨國內外雙重新挑戰。從國外看，美國總統拜登上台後，延續貿易戰、科技戰，且試圖在政治上孤立中國，在經濟上讓其他國家和中國中國脫鉤。俄烏戰爭造成全球的能源、糧食價格上漲，也影響經濟增長。

從中國國內看，去年第3季以來，經濟已出現下滑。進入今年3月以後，深圳、廣州、上海相繼出現疫情，疫情防控舉措影響生產、投資、消費各方面，使經濟全面放緩。

林毅夫說，自2008年以來，中國每年為世界經濟增長的貢獻在25%至30%之間，如果能保持這一貢獻率，美國以外那些國家不能沒有中國市場，和中國脫鉤的圖謀就難以實現，中國就有機會爭取有利於自身發展的國際環境。

林毅夫還指，去年中共中央經濟工作會議指出一些政策執行中的合成謬誤。比如平台治理、雙碳目標、房地產行業整治、共同富裕，每一項都是很重要的改革、調控政策和發展方向，但被短期化、地方化、碎片化執行，打擊對經濟發展的信心，尤其是企業家和投資者的信心。

他指，就當前來講，疫情防控要堅持動態清零的總方針，在落實上要做到科學、有效，不能濫用權力，層層加碼。

疫情已兩年多，在一些封控城市，很多中小微企業已到了瀕臨破產的邊緣。在這種狀況下，一定要推出有效的政策共渡難關，像減稅、免稅、減租金、貸款延期等救急措施。積極的財政、貨幣政策也要發力，包括支持新基建，為結構轉型升級提供條件。通過多方的努力，今年保持5.5%左右的增長還是有可能的。

疫情 北京 投資

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