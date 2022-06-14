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天堂酒吧疫情延燒 北京數百萬人強檢 「鐵籬笆」再現

中國新聞組／北京14日電
北京疫情再回升，防疫措施也升級，許多小區再度被封控。圖為北京民眾走在朝陽區被圍籬圍起來的封控區外街道。（歐新社）
北京疫情再回升，防疫措施也升級，許多小區再度被封控。圖為北京民眾走在朝陽區被圍籬圍起來的封控區外街道。（歐新社）

24小時營業的天堂超市酒吧被曝是北京新一波新冠疫情引爆點，當局13日下令朝陽區350萬居民展開連三天核酸，1萬名密接者居住的小區已被封控，街頭再現鐵籬笆。原定返校的中小學和幼兒園再度居家教學，海淀區現有歌舞娛樂、網吧等278家場所暫停營業。副總理孫春蘭視察強調「動態清零」總方針，促徹底阻斷傳播途徑。

衛健委通告，北京13日新增42例本土確診病例、32例無症狀感染者。

綜合媒體報導，本輪疫情反彈涉及朝陽區天堂超市酒吧聚集性疫情，至13日下午3時累計報告228例感染者。其中，天堂超市酒吧到訪人員180例，酒吧工作人員4例，到訪人員的續發關聯人員44例。228例感染者涉及14個區和經濟開發區。

由於疫情仍處於蔓延階段，受此影響，海淀區現有歌舞娛樂、網吧、演出、密室逃脫等278家場所已全部暫停營業。

國務院副總理孫春蘭13日前往疫情爆發點天堂超市酒吧、海倫司酒吧，實地考察流調溯源、風險人員排查管控、重點場所疫情處置情況。

由於這次聚集性疫情正處於發展期，感染者活動範圍廣，增加了處置的複雜性。孫春蘭指出，要進一步加強市級統籌，指揮體系扁平化，切實做到刻不容緩、以快制快。針對疫情形勢的發展變化，及時動態調整相關防控措施，關鍵在抓細抓實重點區域防控，科學劃定和管控出現感染者的社區，徹底阻斷傳播途徑。

為了應對新一波疫情，朝陽區星期一開始對區內350萬居民展開連續三天的核酸篩查，區政府還劃定了多個封控和管控區。目前朝陽區追蹤到的酒吧密接人數達到1萬人，這些密接者居住的小區也已被封控。

北京市豐台區等地則針對快遞、冷鏈、裝修、裝卸等重點行業的從業人員，按照風險登記進行不同頻率的核酸檢測。

原定6月15日恢復對外開放的北京環球影城，現在又改變計畫，推遲重新營業的時間。北京體育總局13日發布緊急通知，即日起停辦全市線下體育賽事活動。

中國國務院副總理孫春蘭13日在北京調研疫情防控工作，轉達黨中央、國務院對廣大幹部...
中國國務院副總理孫春蘭13日在北京調研疫情防控工作，轉達黨中央、國務院對廣大幹部群眾的關心和慰問。圖為孫春蘭在北京市朝陽區實地考察。（新華社）

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