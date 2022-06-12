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崇明東灘申遺 將成上海第一個世界遺產

中國新聞組／上海12日電
崇明東灘保護區處於長江口與東海形成的「T」字形結合部的核心部位，被世界自然基金會(WWF)列為具有國際重要意義的生態敏感區。（取材澎湃新聞）
崇明東灘保護區處於長江口與東海形成的「T」字形結合部的核心部位，被世界自然基金會(WWF)列為具有國際重要意義的生態敏感區。（取材澎湃新聞）

6月11日是中國文化和自然遺產日，據了解，上海崇明東灘鳥類國家級自然保護區已正式成為中國黃（渤）海候鳥棲息地（第二期）世界自然遺產提名地，目前申報自然遺產各項工作正有序開展。

綜合媒體報導，2019年，中國黃（渤）海棲息地（一期）申遺成功，中國政府承諾繼續開展中國黃（渤）海棲息地（二期）申遺，將黃渤海區域更多候鳥棲息地列入世界遺產名錄。

其中，崇明東灘保護區位於黃海生態區南緣，是候鳥東亞-澳洲遷飛區（簡稱EAAF）的中間節點。處於長江口與東海形成的「T」字形結合部的核心部位，被世界自然基金會（WWF）列為具有國際重要意義的生態敏感區。保護區內共記錄到鳥類300餘種，其中有22種全球受脅物種，18種國家一級保護動物和59種國家二級保護動物。

上海市綠化市容局表示，豐富的生物多樣性使崇明東灘在世界範圍內具有重要的生態價值。2023年，世界遺產大會將審議新的一批世界遺產提名地，崇明東灘極有可能成為上海市第一個世界遺產。

媒體報導，截至目前，中國世界自然遺產數量達到14項，自然與文化雙遺產4項，數量均居世界第一，總體保護狀況良好。

據國家林草局有關負責人介紹，中國已有世界遺產56項，平均每年為當地帶來超過140億元的旅遊收入。 

他還說，今年是中國首批世界遺產列入「世界遺產名錄」35周年。35年來，中國的世界遺產事業從無到有、從小到大，形成了依托自然保護地體系保護管理世界遺產的有效機制。

據世界自然保護聯盟（IUCN）「2020年世界遺產展望」報告顯示，世界自然遺產和雙遺產中，全球整體狀況處於「好」和「較好」的比率為63%，中國比率為89%。18處世界自然遺產和雙遺產總體保護狀況良好，優於國際平均水平。

崇明東灘。（取材自微信公眾號）
崇明東灘。（取材自微信公眾號）

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