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補貼買屋、購車… 中國各地急出招穩經濟

中國新聞組／北京12日電
地方版的一攬子穩經濟措施，包括上海推動積體電路、新能源汽車等項目加快落地、吉林推出穩汽車消費等。（新華社）
地方版的一攬子穩經濟措施，包括上海推動積體電路、新能源汽車等項目加快落地、吉林推出穩汽車消費等。（新華社）

中國地方政府為穩經濟，紛紛出大招。繼國務院發布「穩經濟33條」，各地紛按照實際需求與特色行動起來，推出地方版的一攬子穩經濟措施。其中上海推動積體電路、新能源汽車等項目加快落地、吉林推出穩汽車消費等。另外，清零政策恐令地方財政陷困境，上海國資委呼籲黨員幹部捐款。

本報系聯合報報導，多個省分明確提出穩經濟的目標和路線圖。舉例而言，目前有北京「穩經濟45條」、上海「重振經濟50條」、福建「穩經濟48條」、浙江「穩經濟38條」等等。其中，吉林是今年第一季中國唯一經濟負增長的省分，此次推出43條穩經濟措施，明確第二季止跌、第三季回升、全年實現正增長的目標。

從各地的穩經濟措施來看，除落實國務院政策，也有各省因地制宜針對產業加大支持的特點。其中，投資是穩增長關鍵措施之一。在穩投資方面，多地開足馬力，在加快水利、交通等方面制定施工圖。如上海擬推動積體電路、新能源汽車等一批重大產業項目加快落地，並建立房地產項目前期審批綠色通道。

另一方面，為拉抬經濟增長，各地陸續推出刺激消費舉措。特別是在汽車與房地產上，例如廣東、吉林、上海、天津等地都提出汽車補貼措施。吉林市使用財政資金直接補貼購車者，購置傳統燃油乘用車可享受2000元人民幣(約298美元)到5000元的補貼，購買新能源車再加補貼1000元；上海對置換純電動汽車的個人消費者給予一次性1萬元補貼。

在刺激房市上，今年以來，中國已有近150個城市推出房地產政策，在放鬆限購、限售，降低首付比例措施外，有多地出新招。像無錫梁溪區最高補貼1000萬元鼓勵人才購房，珠海市提出住房公積金「一人購房全家幫」政策。

另據中央社報導，中國堅持「動態清零」下，大規模常態化核酸檢測恐令地方財政陷入危機。微博近日流傳一張上海國資委發出的通知，呼籲黨員幹部帶頭捐款抗疫。

微博流傳的「通知」由上海市國資委組織處於7日發出，向市級機關黨員幹部發出帶頭捐款支持抗疫的倡議，要求各大口黨委、各區黨委和在上海的央企黨委等參照執行，鼓勵各系統黨員幹部以自願為原則捐款，捐款活動不作宣傳。「通知」要求各企業集團加強組織發動，並於14日前將捐款存入市國資委黨費帳戶。

對此，有上海網友稱「已經在捐了，黨員都要捐」；另有上海網友指這是強制捐款。

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