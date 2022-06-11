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鍾南山：疫情防控層層加碼不可取 有礙經濟

記者林汪靜／綜合報導
中國工程院院士鍾南山10日表示，疫情防控層層加碼不可取。（取材自第一財經）
中國工程院院士鍾南山10日表示，疫情防控層層加碼不可取。（取材自第一財經）

抗疫專家、中國工程院院士鍾南山10日表示，中國堅持「動態清零」的政策不會改變，但不是單純的動態清零，而是除了疫情防住外，經濟要穩住、發展也要安全，為了防住疫情而進行層層加碼防控不可取，這會明顯影響到經濟發展。

據上海「第一財經」報導，鍾南山10日在第14屆中國生物產業大會暨2022年官洲國際生物論壇上表示，當前要做好疫情防控，仍需要關注如何進行精準防控，主要還是要靠科學，具體是科學管理、科學預防、科學治療。

在科學管理上，他指出，最關鍵的仍是早發現、早診斷、早隔離。在Delta病毒出現時，疫情防控的「三把斧」是重新定義密接概念、建立氣膜實驗室、進行健康碼分類管理。

鍾南山並指出，Omicron變種毒株出現後，一些地區對防疫措施進行升級，頒布了三條新措施，分別是常態化核酸檢測、三區+網格化管理、黃碼兜底重點人群。從實施效果來看，這些措施有效降低了病毒的傳播率，同時流行中心外的其他區域停學、停餐廳內用、關閉公共場所時變得更短。

在科學預防上，目前需要研發出新的新冠疫苗，以及進行合理序貫免疫。在科學治療上，也需要研發出小分子藥物。

鍾南山表示，目前中國獲批的新冠疫苗主要是滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、亞單位蛋白疫苗這三大類，這些疫苗對疫情防控發揮很大的作用。再加上一些有效的防控措施，使得中國患病率及致死率位列全世界最低，但很多打了兩劑或三劑的疫苗，用的是同一種疫苗，用同種疫苗加強免疫，預防新冠病毒感染效果較差，用不同種疫苗加強免疫，預防效果會明顯提高。

他說，根據中國動態清零政策，不僅要減少重症和死亡率，還要減少感染率，建議使用不同種疫苗作為序貫接種。

疫苗 疫情 鍾南山

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