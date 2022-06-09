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馬斯克憂中國「人口崩潰」：每代少40％

中國新聞組／北京10日電
全球首富馬斯克。（路透）
全球首富馬斯克。（路透）

在中國上海擁有特斯拉電動車超級工廠的全球首富馬斯克（Elon Musk）在推特上貼文示警，一度擔心人口暴增而強迫實施一胎化政策的中國，雖然目前已經放開到三胎，但由於出生率持續下滑，未來恐將面臨「人口崩潰」。

中國去年新出生嬰兒只有1060萬，這也是1949年建政以來所記錄到的最低人口出生...
中國去年新出生嬰兒只有1060萬，這也是1949年建政以來所記錄到的最低人口出生數字。示意圖。 （新華社）

美國之音報導，馬斯克的貼文說，「絕大多數人仍以為中國實施一胎化政策。儘管已經實施三胎化政策，中國去年的出生率居然出現新低。以目前的出生率，中國每一代人都將減少大約40%的人口，人口崩潰！」。

馬斯克在上海生產的特斯拉占據了中國電動車市場相當大的份額，而他也有心進一步擴大在中國的電動車產能。但是中國的出生率持續低迷，不僅加速了人口老齡化，也將導致勞動力日益出現緊缺，從而引起他的高度警覺。

馬斯克是看到英國廣播公司（BBC）網站上一則有關中國出生率還將進一步下滑的文章之後有感而發。馬斯克一直堅持多子多福的立場。這也是他最近發表的一系列認為世界人口太少而不是太多看法的最新一次表述。

據報導，中國去年新出生嬰兒只有1060萬，這也是1949年建政以來所記錄到的最低的年度人口出生數字。

另據BBC報導，中國去年的人口從14.1212億增長到14.1260億，淨增只有48萬人，遠低於每年生老病死的人數。中國的人口出生率已從1980年代的2.6下降到去年的1.5。而過去兩年的新冠疫情以及為抗疫而採取的各種各樣的封控措施，更讓很多人打消了結婚生子的計畫。香港南華早報認為，中國約有200萬人因疫情而放棄了懷孕生子的計畫。

高昂的房價、升學的艱難、職場的過度競爭，以及生活費用居高不下等因素，讓很多中國人...
高昂的房價、升學的艱難、職場的過度競爭，以及生活費用居高不下等因素，讓很多中國人不敢婚或不敢生。此為一名戴著口罩的兒童坐在路上的三輪車內示意圖。（路透）

中國政府早已意識到一胎化政策的弊端，2016年廢除了這一政策，雖目前放寬到一對夫婦可以有三個孩子，但是高昂房價、升學艱難、職場過度競爭及生活費用居高不下等因素，仍然讓很多人不敢婚或不敢生。

現年50歲的馬斯克上個月在一次接受訪問時，也曾對人口減少發出警告，他說，「人口崩潰是對文明最大的威脅」。他還表示，「與很多人的想法相反，人愈富就愈不想要孩子。我是一個罕見的例外。」馬斯克育有八個孩子。

馬斯克還引述華爾街日報的一篇報導警告說，美國目前的生育率已經跌至接近1.5。他說，「有人認為少要小孩對環境有好處。但即使我們將人口翻倍，環境也不會有問題。生養孩子已成維持文明的關鍵。我們不能讓文明蛻變成零」。

為抗疫而採取的各種各樣的封控措施等因素，讓很多中國人不敢婚或不敢生。一名居民和一...
為抗疫而採取的各種各樣的封控措施等因素，讓很多中國人不敢婚或不敢生。一名居民和一名兒童在封鎖期間通過封閉住宅區的柵欄縫隙向外張望。示意圖。（路透）

馬斯克 電動車 特斯拉

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