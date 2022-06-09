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曾經白天是演員、晚上是地下工作者 藍天野為革命改名

中國新聞組／香港9日電
導演藝術家藍天野因病於8日在北京家中逝世，享年95歲。(取材自天津廣播)
導演藝術家藍天野因病於8日在北京家中逝世，享年95歲。(取材自天津廣播)

藍天野的人生充滿了傳奇色彩。他早在新中國成立前就加入中國共產黨，白天是演員，晚上是中共地下工作者，「藍天野」這個名字也是為了革命工作需要才使用的。同時他一生熱心公益，向社會傳遞正能量，展現出一位老藝術家的社會責任和使命擔當。

來源：YouTube

香港文匯報報導，在上世紀40年代，藍天野姊姊石梅的歸來，徹底改變了他的人生軌跡。石梅是一位優秀的共產黨員，早年間她就離家投身到革命事業中去了。這次突然回家，是受黨組織派遣，開展黨的地下工作，發展黨員，她對藍天野說：「入黨吧！」

1945年9月23日，藍天野入黨。他說：「就像人會記得自己的生日，我永遠不會忘記這個日子。」之後，他一邊演話劇，一邊幫姊姊送情報，建聯絡，搞宣傳。抗日戰爭結束後，國內形勢發生巨變。藍天野加入由國民黨軍控制的演劇二隊，潛伏偽裝成國民黨少校，頻繁於解放區與白區之間來往，傳遞信息，護送重要人員。1948年，局勢趨緩，藍天野冒險帶領隊伍，撤回至解放區。為了安全，組織上臨時要求他改名字，他將原名王潤森改為「藍天野」，並沿用一生。

藍天野一生對社會公益事業非常關心和熱心。平時，經常為尋找走失老人和救助小動物而發聲呼籲。每年他都會把自己的書畫作品製作成精美的年曆，分享給親朋好友。

而每年的「共產黨員獻愛心」活動，他都踴躍參與。無論是汶川地震，還是青海玉樹地震，他都主動捐款。2012年「北京7·21特大自然災害」發生後，藍天野第一時間捐款。2014年，他得知「南鑼鼓巷戲劇節」因資金短缺面臨困境時，又當場捐出3萬元人民幣(約4497美元)。他還將義賣畫作所得款全部用於救治唇顎裂兒童。

共產黨 國民黨 地震

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