「冷宮蔬菜」文案超火 土豆、胡蘿蔔等「保供五兄弟」盼再獲關愛

土豆被打入「冷宮」，逗趣的文案上海人秒懂。（取材自新民晚報）

在上海復工 復產回到正常生活之後，被稱為「保供五兄弟」的土豆、胡蘿蔔、白蘿蔔、洋蔥、卷心菜，因為在封控時政府發放最多，導致民眾看到它們「再也不想吃了」。上海大潤發量販店特地以幽默語調為這些「冷宮蔬菜 」做文案，「這兩個月，我們愛過」、「讓我體面的離去」讓上海人秒懂且會心一笑。

超市的文案 新民晚報 上海

澎湃新聞報導，不少網友5日發帖稱，在上海多家大潤發超市內看到，有些蔬菜被打入了「冷宮」，有些商品則被劃入「頂流」。

大潤發中原店店長陳潤鑫說，因為一直在保供一線，所以對於消費者喜歡什麽菜、什麽菜吃膩了，自然瞭如指掌。「保供五兄弟」在封控時發得最多，到後面有些居民都發愁怎麽保存，如今自然就不想再吃了。

包菜被打入「冷宮」，逗趣的文案上海人秒懂。 （取材自新民晚報）

有網友想起這兩個月被關在家裡的感覺，每日看到的都是這些菜，「再看到土豆蘿蔔我要得PTSD（創傷後壓力症候群）了」。

陳潤鑫說，復工之前，他們想要做些特別的文案，算是對兩個多月封控的告別，也是為了招徠生意，所以做了差不多19組文案。

從網友分享的照片看到，「冷宮蔬菜」胡蘿蔔說：「可能我不是你們的最愛，請允許我體面離開」；包菜說：「我知道，我已經不是你要的菜了」；土豆說：「不是每一次發芽，都值得心歡」。洋蔥說：「本蔥再嬌艷，有給誰看呢」。

超市頂流組合。 （取材自新民晚報）

有冷宮菜，就有頂流菜。「超市頂流」小蔥說：「總要歡歡喜喜地發芽」；蒜頭說：「菜不在青，有蒜則名」。

除了菜籃子產品，封控期間的「硬通貨」可樂和薯片也獲得專屬文案。薯片說：「簡單快樂」；可樂說：「你的快樂，還得靠我」。

洋蔥被打入「冷宮」，逗趣的文案上海人秒懂。（取材自新民晚報）

這些自我調侃式的文案激起了網友的認同，大讚「沒有經歷的不易懂！太有才了」。陳潤鑫指出，這些蔬菜並不是真的被打入冷宮，該買的還是會買。只是大家封控兩個多月之後，對這些產品有了特殊的感情。