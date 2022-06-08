高考作文題主打中國牌 「紅樓夢」難倒考生

高考7日開考，逾千萬學子走進考場，人數破歷史新高。圖為湖北武漢的一處考場，有特警荷槍實彈戒備，考生等候進入考場。（Getty Images）

中國高考 7日開考，新冠疫情下的「網課一代」考生迎來人生大考。第一科考試語文的作文題目主打「中國牌」，全國甲卷有關「紅樓夢」的考題難倒考生，迅速登熱搜。從古典名著到圍棋術語，從北京 雙奧到線上生活，傳統文化、當下熱點、生活體驗等進入作文題。專家表示，今年的語文試題注重體現中華優秀傳統文化和革命文化的精髓，引導學生立足當下現實、融通古今資源、面向未來創新。

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大公報報導，據悉，2022年全國高考共有8套不同試卷，分別是全國甲卷、全國乙卷、新高考I卷、新高考II卷、北京自主命題卷、天津自主命題卷、浙江自主命題卷、上海自主命題卷（延期至7月7日舉行）。目前，七套試卷中的語文試卷已考完。

教育部 考試院的多位專家指出，今年的試題釋放了鮮明的信號，就是更加強調了基礎性，引導教學依據課標授課、提升課堂質量，引導學生減少「機械刷題」、提高能力素養，強化學校教育主陣地作用，為學生德智體美勞全面發展營造良好生態環境。

今年的高考作文題中引起討論最多的是全國甲卷有關「紅樓夢」「大觀園試才題對額」的考題，這一題目的「難」幾乎在高考作文題目出爐的同時便衝上了熱搜。「紅樓夢」作為傳統經典出現在高考作文中被認為體現出當下中國對傳統文化的進一步關注。有專家表示，這一作文題目從「紅樓夢」中汲取材料，通過眾人對於題名詞語的斟酌選用，考察考生相關知識儲備的同時，更以極強的拓展性延展出對中國語言、文化意蘊、審美增量等等眾多角度的可探空間。

此外，今年新高考I卷的作文題，題目給出了圍棋學習中的三個術語，「本手、妙手、俗手」，然後進行類比，讓學生結合所給材料寫一篇文章，寫出自己的感悟與思考。高考命題專家介紹，材料強調「本手」的「合乎棋理」、「功夫扎實」和「理解深刻」，就是要啟示基礎是對基本概念和規律的掌握融通。

在北京，今年高考語文大作文是二選一，一道以「學習今說」為題的議論文，一道以「在線」為題的記敘文。北京市朝陽區教育科學研究院特級教師何郁表示，此次的高考語文大作文題目平和穩定，既貼近考生的學習實際和生活實際，又引導考生關注自身的成長。考生們普遍感到，此次的大作文題讓他們有話可說。

另據港媒報導，本屆考生成為「網課一代」，在高一時遇上疫情爆發，今年更因疫情反覆，被逼連續幾周甚至數月居家上網課。北京特別設置封管控考場，來自封控區和管控區的考生必須在酒店應考，實行一人一考場，考試期間不能回家，還派駐心理諮詢師。