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神舟14號進入天舟貨艙 劉洋忙完刷手機 網友：我搬完家也這樣

中國新聞組／北京7日電
劉洋正在看手機。(取材自我們的太空)
劉洋正在看手機。(取材自我們的太空)

神舟十四號發射成功後，6日已進入天舟四號貨運艙的太空人乘組，準備貨物轉運等相關工作；太空人劉洋在到達後刷起了手機，登上熱搜榜，網友樂道：我搬完家也這樣。

央視新聞報導，天舟四號貨運飛船於5月10日發射上太空，對接天和核心艙。天舟四號裝載了神舟十四號3名太空人6個月在太空站所需的消耗品、推進劑、應用實驗及試驗裝置，以及樣本材料、備品備件和部分載荷等物資。

陳冬、劉洋和蔡旭哲將在太空留駐6個月，完成以天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙為基本構型的天宮太空站建造。太空站整體呈T字構型，目標在年底建成國家太空實驗室。

來源：YouTube

另據北晚在線報導，劉洋雖然是在太空刷手機，但很多網友卻好像看到了搬家後的自己，表示「和我回家後的動作一樣」。

除了關注劉洋外，還有網友關注到了手機，很多都發出疑問，在太空能用手機嗎？手機有信號嗎？網速快不快？

據專家介紹，天和核心艙中配置了十餘台通信設備，艙內的電腦、手機等物品都可以作為網路終端和地面進行聯繫。核心艙內設置的有線或無線Wi-Fi會將網路終端採集到的數據連接到艙內的以太網交換機上，再通過高速信息處理器經中繼鏈路將數據傳到北京航天飛行控制中心。

專家們通過天基測控網將核心艙與地面連接起來，這就好比在4萬公里的高空上建起了「信號基站」，通話和視頻等數據傳輸都會經由「基站」傳輸到地面，控制中心也因此能更為順暢地接收到來自太空的信號。

有了這些裝置，航天員就可以像在家裡一樣與「外界」進行聯繫，還可以建立「群聊」或是「私聊」，天地交流更順暢也更方便。

專家稱，太空通信鏈路下的網速是1.2Gbps，運行速度與地面的5G通信速度相當，太空傳輸數據到北京控制中心時，產生的時間延遲僅為秒級。

太空人 手機 天和核心艙

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