我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

中國高考登場 各地作文題目從紅樓夢到與疫情相關

記者陳言喬／綜合7日電
中國2022年全國高考（大學與專科）登場，圖為南京一處考場，交通警察向考生擊掌送祝福。（中新社）
中國2022年全國高考（大學與專科）登場，圖為南京一處考場，交通警察向考生擊掌送祝福。（中新社）

中國2022年全國高考（大學與專科聯考）今天（7日）舉行，各地語文科（國文科）作文題目出爐。全國甲卷考了「紅樓夢」；全國乙卷是「跨越再跨越（北京雙奧之城的感受）」；北京卷、天津卷的作文題目則與疫情有關。

中國全國高考自7日至8日舉行，上海因疫情延至7月7日至9日舉行。今年中國考生高達1193萬人，較去年增加115萬，為歷史新高。

今天上午考語文，各地作文題目均不相同，全國甲卷與「紅樓夢」有關，若未讀過「紅樓夢」的考生會較吃虧。題目以紅樓夢「大觀園試才題對額」的情節，要求考生提出自己的學習和生活經驗。

全國乙卷作文則以北京兩次奧運會，展示中國綜合國力的跨越式發展，以「跨越，再跨越」為主題寫出考生的感受與思考。

全國新高考Ⅰ卷以圍棋的「本手、妙手、俗手」三個術語從中體悟當中的意義寫出感悟和思考。

全國新高考Ⅱ卷則以央視的紀錄片介紹各行各業奮發有為的人物，要求考生寫出自己的認識與思考。

北京卷的作文有兩題任選一題作答。一是探討學習的目的、價值、內容、方法、途徑、評價標準。二是網路時代、疫情期間，很多活動轉向「線上」，談一談自己「線上」的經歷、見聞和感受。

天津卷則以疫情後恢復的工商活動，談談「煙火氣」─尋常煙火，就是最美的風景。

浙江卷的作文是列舉多個優秀青年在各行各業、不同領域的開拓創新和成就，要求考生述說對自己的未來發展有何啟示。

北京 疫情 高考

上一則

雲南前官員批屈原愚忠、質疑烈士 遭檢舉違反英烈法

下一則

引爆商業、娛樂奇蹟 88位姐姐「乘風破浪」來了

延伸閱讀

演說未提九二共識 朱立倫： 與北京「基於原則的交往」

演說未提九二共識 朱立倫： 與北京「基於原則的交往」
國務院網站重新加上「不支持台獨」表述 北京回應了

國務院網站重新加上「不支持台獨」表述 北京回應了
北京助企業抗疫 減稅降費245億

北京助企業抗疫 減稅降費245億
北京留抵退稅逾36億美元 幫製造業減負

北京留抵退稅逾36億美元 幫製造業減負

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了