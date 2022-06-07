中國高考登場 各地作文題目從紅樓夢到與疫情相關

中國2022年全國高考（大學與專科）登場，圖為南京一處考場，交通警察向考生擊掌送祝福。（中新社）

中國2022年全國高考 （大學與專科聯考）今天（7日）舉行，各地語文科（國文科）作文題目出爐。全國甲卷考了「紅樓夢」；全國乙卷是「跨越再跨越（北京 雙奧之城的感受）」；北京卷、天津卷的作文題目則與疫情 有關。

中國全國高考自7日至8日舉行，上海因疫情延至7月7日至9日舉行。今年中國考生高達1193萬人，較去年增加115萬，為歷史新高。

今天上午考語文，各地作文題目均不相同，全國甲卷與「紅樓夢」有關，若未讀過「紅樓夢」的考生會較吃虧。題目以紅樓夢「大觀園試才題對額」的情節，要求考生提出自己的學習和生活經驗。

全國乙卷作文則以北京兩次奧運會，展示中國綜合國力的跨越式發展，以「跨越，再跨越」為主題寫出考生的感受與思考。

全國新高考Ⅰ卷以圍棋的「本手、妙手、俗手」三個術語從中體悟當中的意義寫出感悟和思考。

全國新高考Ⅱ卷則以央視的紀錄片介紹各行各業奮發有為的人物，要求考生寫出自己的認識與思考。

北京卷的作文有兩題任選一題作答。一是探討學習的目的、價值、內容、方法、途徑、評價標準。二是網路時代、疫情期間，很多活動轉向「線上」，談一談自己「線上」的經歷、見聞和感受。

天津卷則以疫情後恢復的工商活動，談談「煙火氣」─尋常煙火，就是最美的風景。

浙江卷的作文是列舉多個優秀青年在各行各業、不同領域的開拓創新和成就，要求考生述說對自己的未來發展有何啟示。